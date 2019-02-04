Energizer, MWC 2019'da 26 Telefon Tanıtacak!
Energizer, Mobil Dünya Kongresi için çok özel 26 akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Aralarında katlanan da var 18 bin mAh bataryalı olanı da...
- Ercan Uğurlu
Evet, her ne kadar ülkemizde olmasa da Energizer markası telefon pazarında rol oynayan şirketlerden biri. Ve bu şirket, yaklaşmakta olan Mobil Dünya Kongresi'nde tam 26 akıllı telefon birden tanıtmaya hazırlanıyor. Evet, yanlış okumadınız; tam 26 telefon!
Dile kolay, bir teknoloji fuarında 26 yeni telefon birden tanıtmak her markanın harcı değil kuşkusuz. Ancak Energizer anlaşılan o ki, gözünü karartmış ve Mobil Dünya Kongresi'nde şov yapmaya hazırlanıyor. Üstelik tanıtılacak 26 model de boş telefonlar değil. Aralarında tepesinde kamera olan da var, katlananı da var, akılları alan pil süresi sunan da. Bizim de CHIP Online olarak yolumuz MWC 2019'a düşecek. Gitmişken Energizer'in bu modellerine de yakından bakacağız. Ancak o zamana kadar yeni modeller hakkında bilinenleri sizlere aktaralım.
Energizer Ultimate U620S Pop
Energizer'in Ultimate U620S Pop modeli, 6.2 inç büyüklüğünde 1080p+ çözünürlüğüne sahip olacak. Helio P70 yonga setinden güç sağlayacak olan telefon, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sahibi olacak.
Kameralarıyla dikkat çeken bu model, arka yüzde 16 MP + 5 MP + 2 MP şeklinde üçlü kamera dizilimine sahip olacak. Ön yüzde ise telefona adını veren, üst kısmında çift kamera modülünü görüyoruz. 16 MP ve 2 MP bu kameralar, telefonun çerçevesinde gizleniyor; kullanılacağı zaman "pop" diye yerinden çıkıyor. Bu telefonun temmuz ayında piyasaya çıkması bekleniyor.
Energizer Ultimate U650S
Energizer Ultimate U650S ise yine büyük ekranlı bir akıllı telefon. 6.5" inç büyüklüğünde ekran sahibi olan Energizer Ultimate U650S, 720p+ çözünürlük sunuyor. 16 MP selfie kamera, arka yüzde de 16 MP + 2 MP çift kamera dizilimi bulunduran telefonun ekim ayında satışa sunulması bekleniyor.
Energizer Ultimate U620S
Energizer Ultimate U650S ise, tıpkı U650S gibi damla şeklinde çentikli bir model oluyor. 6.2" ekran boyutu, 720p+ ekran çözünürlüğü, 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı, 4000 mAh kapasite bataryası ve MediaTek MT6765 işlemcisiyle MWC 2019'da yer alacak olan Energizer Ultimate U650S, mor/mavi ve mavi/yeşil renk seçenekleriyle haziran ayında gelecek.
18 bin mAh'li ve katlanan model de var!
Energizer'de daha bunun gibi çok sayıda model var ancak en dikkat çekici olanlardan ikisi hakkında bilgi şimdilik sır. Energizer'in MWC 2019'da göstereceği belki de en dikkat çekici modeli tam 18 bin mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefonu, bir diğeri ise katlanabilir ekranlı modeli olacak. Bu 2 modeli de artık gidip yerinde göreceğiz...
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