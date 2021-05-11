Epson, EURO 2020'yi Evde Yaşatacak

Salgın nedeniyle 2021 yılına ertelenen Euro 2020 heyecanı 12 Haziran'da başlıyor. Epson, üst seviye 4K-PRO-UHD özellikli lazer projeksiyonu EH-LS500 ile şampiyonayı eve getiriyor. 130 inçe kadar görüntü sunabilen model, 4.000 lümenlik parlaklık ve Ayrıntı Düzeltme Teknolojisi'yle şampiyonanın her ayrıntısını evlerin salonunda sunacak. Üstelik şampiyonaya özel olarak seçili mağazalarda 2.000 TL'lik indirim, hediye perde ve yerinde kurulum bulunuyor.
Dev ekran deneyimi!
Beyaz ve siyah renkleriyle şık bir tasarıma sahip olan 4K PRO-UHD projeksiyon ile 4K görüntü kalitesinde içerikler izlemek mümkün. 65 inç – 130 inç boyutunda bir görüntü oluşturabilen EH-LS500, görüntü alanına oldukça yakın bir yere yerleştirilebiliyor. Yani evin görünümünden ödün vermeden büyük boyutlu içerik izlemenin keyfini sunabiliyor.
Sesle komut veriliyor
Android TV ile programları, oyunları, filmleri, haberleri, spor yayınlarını ve daha pek çok şeyi izleme imkanı veriyor. Android TV çubuğunu projeksiyonun HDMI bağlantı noktasına takarak, Wi-Fi ile bağlanmak mümkün. Dahili Google Asistan ses denetimine izlemek istenen şeyi söylemek ya da basitçe uzaktan kumandayı kullanmak yetiyor. Dahili telefon, tablet veya dizüstü bilgisayarlardan da içerik paylaşmak çok kolay.
Görüntüyü kendisi düzeltiyor
4.000 lümen yüksek parlaklık ve 2.500.000:1 gibi inanılmaz bir kontrast oranıyla bu projeksiyon, canlı ve gerçeğine uygun içerik ve daha derin siyahlarla tanımlanmış gölge ayrıntıları sunuyor. Ayrıntı Düzeltme Teknolojisi keskin ve pürüzsüz görüntü sağlayarak aksiyonun bir anının bile kaçmasına izin vermiyor. EH-LS500'de üç HDMI girişi, iki dahili 10w hoparlör ve ön tarafta akış cihazını saklamak için gizli bir bölme bulunuyor. Projeksiyonu, birlikte verilen uzaktan kumanda veya iProjection uygulamasıyla kontrol etmek mümkün.
Bayram kampanyası var
Epson EH-LS500 Mayıs ayına özel bir kampanyayla birçok avantajı bir arada sunuyor. Bayram kampanyası kapsamında 16 Mayıs'a kadar 2 bin TL'lik indirimle 27.990 TL'lik etiketle satışa sunulan projeksiyonu alanlara Vatan Bilgisayar'da yerinde kurulum ve perde hediye ediliyor.
Epson EH-LS500'ün Temel Özellikleri:
- Android TV Edition: Programları, oyunları, filmleri, haberleri, spor yayınlarını ve daha pek çok şeyi izleyebilirsiniz.
- 4K PRO-UHD ultra kısa mesafeli lazer: 4K içerik izleyin ve bu şık modeli görüntüleme alanının yakınına koyun.
- İzlediğiniz şeye göre kendini ayarlar: İzlediğiniz içeriğe uygun olması için görüntünün boyutunu 65 - 130 inç arasında ayarlayın.
- Kolay kullanım: Üç HDMI girişi ve akış cihazı için alan.
- 10 yıl boyunca her gün bir film izleyin: Ekonomik modda 20.000 saatlik uzun bir ömre sahip lazer ışık kaynağı.
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