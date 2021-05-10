Yeni Harita Açıklandı: İşte Vaka Sayısının En Çok Olduğu İller ve Fazlası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 - 7 Mayıs haftasında en çok ve en az COVID-19 vakası görülen illeri açıkladı. İllere göre, Türkiye'de görülen Koronavirüs vaka sayıları ve fazlası haberimizde...