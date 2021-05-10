Yeni Harita Açıklandı: İşte Vaka Sayısının En Çok Olduğu İller ve Fazlası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeni COVID-19 haritası ile birlikte, 1 - 7 Mayıs haftasında en çok ve en az Koronavirüs vakası görülen illeri açıkladı. İstanbul, bir kez daha, en çok vaka görülen illerin başında yer aldı.
Koca'nın açıklamalarına göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum, en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il oldu. Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı, İstanbul için 359,99, Kastamonu için 340,08, Tekirdağ için 318,48, Zonguldak için 309,97 ve Erzurum için 303,58 olarak açıklandı.
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek. pic.twitter.com/jj1bzaH5eV— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 10, 2021
En az COVID-19 vakası görülen iller ise Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van oldu. Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı, Şırnak için 36,08, Adana için 61,41, Mardin için 62,36, Şanlıurfa için 66,89 ve Van için 71,95 olarak açıklandı
İzmir'de 100 bin kişiye düşen vaka sayısı 161,92 olurken, Ankara'da 247,68 oldu.
1 - 7 Mayıs Haftası 100 Bin Kişide Görülen COVID-19 Vaka Sayıları
- İstanbul 359,99
- Kastamonu 340,08
- Tekirdağ 318,48
- Zonguldak 309,37
- Erzurum 303,58
- Kocaeli 297,76
- Kırklareli 287,23
- Bolu 282,72
- Kütahya 273,46
- Rize 270,94
- Erzincan 270,02
- Bayburt 264,92
- Ağrı 264,27
- Kayseri 261
- Ordu 260,97
- Bilecik 259,24
- Ardahan 255,82
- Nevşehir 254,79
- Ankara 247,68
- Eskişehir 245,83
- Kırıkkale 243,99
- Giresun 236,9
- Sivas 234
- Çanakkale 233,59
- Konya 228,09
- Kars 227,78
- Tokat 224,13
- Düzce 222,66
- Karabük 222,48
- Bartın 219,62
- Çorum 218,25
- Amasya 216,7
- Karaman 216,54
- Afyon 212,64
- Isparta 211,44
- Bursa 207,97
- Malatya 205,05
- Edirne 204,53
- Yozgat 204,25
- Niğde 203,83
- Balıkesir 200,2
- Trabzon 198,55
- Sakarya 197,67
- Yalova 197,07
- Çankırı 196,44
- Kırşehir 189,27
- Samsun 189
- Gümüşhane 187,01
- Burdur 170,73
- Sinop 167,24
- Aksaray 163,12
- İzmir 161,92
- Denizli 155,92
- Iğdır 153,99
- Elazığ 145,76
- Manisa 145,25
- Artvin 141
- Gaziantep 134,83
- Muğla 132,9
- Kilis 132,36
- Bitlis 132,2
- Uşak 132,09
- Antalya 131,38
- Tunceli 123,44
- Bingöl 122,09
- Aydın 102,23
- Muş 95,11
- Adıyaman 94,55
- Kahramanmaraş 91,68
- Batman 91,25
- Hakkari 89,84
- Diyarbakır 86,97
- Mersin 84,71
- Osmaniye 79,12
- Siirt 78,23
- Hatay 72,2
- Van 71,95
- Şanlıurfa 66,89
- Mardin 62,36
- Adana 61,41
- Şırnak 36,08
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