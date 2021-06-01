Epson ile Belgeler Saniyeler İçinde Buluta Taşınıyor!

Global teknoloji lideri Epson, WorkForce ES-500WII ve WorkForce ES-580W modelleriyle ev ve küçük ofis kullanıcılarına kompakt, hızlı, çok işlevli ve ekonomik birer seçenek sunuyor. Otomatik sayfa besleme özelliğine sahip WorkForce ES-500WII, otomatik çift taraflı A4 tarayıcısı kablosuz ve USB 3.0 bağlantı özelliği sayesinde tüm odalardan PC, Mac, akıllı telefon ve diğer cihazlar ile belgeleri dijitale taşımaya ve düzenlemenize imkan sağlıyor. Bu seride WorkForce ES-580W, 10,9 cm dokunmatik ekranı ile dikkat çekiyor. Otomatik sayfa besleme özelliğine sahip bu yüksek hızlı, otomatik çift taraflı A4 tarayıcı, Wi-Fi sayesinde belgeleri doğrudan kaydetmeyi sağlıyor.
Dakikada 35 sayfa tarama
Epson, WorkForce ES-500WII ve WorkForce ES-580W modelleriyle kullanıcılarına kolay kullanım ile birlikte zamandan tasarruf sağlıyor. WorkForce ES-500WII modeli tek bir geçişte çift taraflı tarama, 50 sayfalık otomatik belge besleyici ve dakikada 35 sayfa tarama hızı sunuyor. WorkForce ES-580W ise tek bir geçişte çift taraflı tarama, 100 sayfalık otomatik belge besleyici ve dakikada 35 sayfa tarama hızıyla işleri hızlı şekilde tamamlamaya imkan tanıyor.
Akıllı tarama yapıyor
Epson'un Görüntü İşleme Teknolojisi ile donatılan bu akıllı tarayıcılar, otomatik kırpma, eğrilik giderme, boş sayfa ve arka plan kaldırma özellikleri sayesinde makbuzlar, kartvizitler, plastik kartlar ve daha fazlası dâhil olmak üzere 27-413gsm (WorkForce ES-500WII) ve 27-409gsm (WorkForce ES-580W) arasındaki her şeyi tarayarak yüksek kaliteli dijital dosyalar üretmeye olanak tanıyor.
Epson WorkForce ES-500WII'nin Temel Özellikleri:
- Akıllı telefon, tablet, PC veya Mac üzerinden kablosuz tarama
- Ön izleme, e-posta gönderme, yükleme ve düzenlenebilir dosyalar oluşturmaya olanak tanıyan sezgisel yazılım
- Sayfanın her iki tarafını tek geçişte yakalayarak 35 sf/dk. / 70 gör/dk.'ya kadar tarama imkânı
- Otomatik kırpma, boş sayfa ve arka planı kaldırma
- Kartvizitten A4 belgelerine kadar 27 – 413 gsm aralığındaki her şeyi tarama özelliği
Epson WorkForce ES-580W'nin Temel Özellikleri:
- Doğrudan buluta, ağ klasörlerine veya e-postaya bilgisayarsız kablosuz tarama
- PC ve Mac için sezgisel Epson ScanSmart yazılımı: Önizleme, OCR ve karşıya yükleme
- Sayfanın her iki tarafını tek geçişte yakalayarak 35 sf./dk. / 70 ipm'ye kadar tarama imkânı
- Otomatik kırpma, eğrilik giderme, boş sayfa ve arka planı kaldırma
- Kullanımı kolay 10,9 inç renkli LCD dokunmatik ekran
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