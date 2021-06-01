Epson ile Belgeler Saniyeler İçinde Buluta Taşınıyor!

Epson'un yüksek hızlı tarayıcı serisi WorkForce ailesi, WorkForce ES-500WII ve WorkForce ES-580W modelleriyle genişliyor. Ev ve küçük ofisler için ideal olan iki yeni model ile yüksek çözünürlükte ve hızlı tarama yapılabiliyor. Otomatik çift taraflı tarama ve mobil cihaza tarama özellikleriyle dokümanları dijitalleştirmek ve buluta taşımak çok kolay.

Epson ile Belgeler Buluta Taşınıyor

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