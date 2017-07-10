Epson PLQ Serisi Yazıcılarla Maksimum Verimlilik
Epson PLQ serisi yazıcılarla özellikle finans, kamu ve turizm sektörleri iş verimliliğini arttırıyor.
Epson'un PLQ serisi yazıcıları özellikle bankacılık, finans, kamu yönetimi ve turizm sektörlerindeki baskı işlemlerine hız ve çok yönlülük katıyor. PLQ PASSBOOK olarak adlandırılan seri ile çok miktarda banka hesap cüzdanı, dekont, vize, bilet, evlilik cüzdanı ve diğer bu tür belgeleri kolaylıkla işlemek mümkün.
Epson PLQ-20D ile 2.6 mm kalınlığa kadar kağıtlarda hızlı baskı
Saniyede 576 karakterlik yüksek baskı hızıyla dikkat çeken Epson PLQ-20D, 24 pinli kafası ile totalde de 400 milyon karakterlik vuruş hacmine sahip. Toplam sahip olma maliyetini de azaltan ve otomatik hizalama özelliğiyle işlemleri kolaylaştıran model, 2.6 mm kalınlığa kadar olan tüm kağıtlara baskı alabiliyor. Epson PLQ-20D, 53 desibellik düşük çalışma sesi ile ofis ortamında kullanım konforunu arttırıyor.
Serinin Türkiye'de satışta olan modelleri ise; PLQ-20, 20M, 20D, 22, 22CS, 22CSM w ve 22CSM w/o.
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