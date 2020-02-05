Escobar Inc, Şimdi de Galaxy Fold'u Kopyaladı

Bir zamanların suç örgütü elebaşı Pablo Escobar'ın kardeşi Roberto Escobar, iki ay önce 350 dolara katlanabilen bir telefon üreteceğini söylemişti. Royole FlexPai'yi telefon eden bu telefonun ardından Escobar Inc. yeni bir katlanan telefonla karşımıza çıkmak istiyor.
İsminde Samsung'un Galaxy Fold'un etkisi gözlenen Escobar Fold 2, rakibinin 2.000 dolarlık fiyat etiketine karşın yalnızca 399 dolar olacağını ileri sürüyor. Bu modelin 8GB RAM ve 128GB depolama alanı bulunuyor. 12GB / 512GB modelin fiyatı ise 549 dolar.
Toplam beş kameraya sahip olan telefonun arkasında üç, önünde bir, dış ekranın üzerinde ise bir kamerası bulunuyor. Snapdragon 855 yonga setini kullanan cihaz, 4.380mAh pil, 7,3 inç katlanan ekranla geliyor ve HDR10+ desteği sunuyor. Dış ekranın boyutu ise 4,6 inç.
Escobar, ilk aşamada 200.000 cihaz üretmeyi planlıyor. Cihazın mart ayında satışa sunulması planlanıyor. Dileyenler (ve Escobar'a güvenenler) şimdiden sipariş verebiliyorlar.
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