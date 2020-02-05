Escobar Inc, Şimdi de Galaxy Fold'u Kopyaladı

Suç örgütü lideri Pablo Escobar'ın kardeşi, yeni bir katlanan telefonu daha satışa sunmaya hazırlanıyor!

Escobar Inc, Şimdi de Galaxy Fold'u Kopyaladı

Bir zamanların suç örgütü elebaşı Pablo Escobar'ın kardeşi Roberto Escobar, iki ay önce 350 dolara katlanabilen bir telefon üreteceğini söylemişti. Royole FlexPai'yi telefon eden bu telefonun ardından Escobar Inc. yeni bir katlanan telefonla karşımıza çıkmak istiyor.

İsminde Samsung'un Galaxy Fold'un etkisi gözlenen Escobar Fold 2, rakibinin 2.000 dolarlık fiyat etiketine karşın yalnızca 399 dolar olacağını ileri sürüyor. Bu modelin 8GB RAM ve 128GB depolama alanı bulunuyor. 12GB / 512GB modelin fiyatı ise 549 dolar.

Toplam beş kameraya sahip olan telefonun arkasında üç, önünde bir, dış ekranın üzerinde ise bir kamerası bulunuyor. Snapdragon 855 yonga setini kullanan cihaz, 4.380mAh pil, 7,3 inç katlanan ekranla geliyor ve HDR10+ desteği sunuyor. Dış ekranın boyutu ise 4,6 inç.

Escobar, ilk aşamada 200.000 cihaz üretmeyi planlıyor. Cihazın mart ayında satışa sunulması planlanıyor. Dileyenler (ve Escobar'a güvenenler) şimdiden sipariş verebiliyorlar.

Escobar Fold 2 - Official Unboxing VideoEscobar Fold 2 - Official Unboxing Video
Only $399 Buy now Pablo Escobar's brother's company Escobar Inc Official video of the foldable smartphone Escobar Fold 2 Photography: Alexandr "Schlezzz" Schlezinger Videography: Anton Vlasenko Models: Kristina Yakimova (Miss Playboy Russia 2017), Anzhelika Lesik ((Playboy Girl), Julia Abrams (Playboy Girl), Marianna Markina (Playboy Girl), Kristina Feliz, Agneta Korolevskaya, Alisa Karamova, Daria Savicheva and Yana Weiman Voice over: Clint Morrison Make-up artists: Anna Lavrenteva and her team Shot in Moscow, Russia by Escobar Inc official.

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