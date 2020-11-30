Eski Bir Microsoft Çalışanından, "Windows XP ve Bob Operasyonu" İtirafı

Microsoft Bob, Microsoft'un unutmak istediği hikayelerin ilk sıralarında geliyor. Ancak, geçtiğimiz gün itirafları ile gündeme bomba gibi düşen emekli bir mühendis, YouTube'da yaptığı açıklamalarda hiç sevilmeyen bu arabirimi canlandırmak için Windows XP üzerinden operasyon denendiğini itiraf etti.
Eski Microsoft mühendisi "Dave's Garage" YouTube kanalında yaptığı itirafta, Windows XP kurulum CD'lerinin içine asistan olarak Bob'u koyduklarını söyledi. Microsoft çalışanlarından Raymond Chen "Bob'un ölüsü aslında dirisinden daha yararlıydı" diyor. Chen'e göre, Windows kurulum programının çalışması için CD'de 30 MB'lık bir boşluğun doldurulması gerekiyordu. Bu boşluğu doldurmak için Bob seçildi. Şifreleme anahtarının nasıl belirlendiğine gelince, ilgili mühendisin "gözlerini kapatıp klavyede tuşlara dokunduğu" söyleniyor. Bu mühendisin de adı, Dave Plummer.
Plummer ise Bob'u sevdiğini itiraf ediyor. Proje düş kırıklığı ile sonuçlandığında, "Microsoft'un yapamadığını ben yaptım" diyor. Resmi olarak kuran binlerce kişiye karşın, milyonlarca Windows kurulum CD'sine Bob gizlice sıkıştırılmış.
Teknik olarak, Windows kurulum CD'leri ile OEM sürümlerini birbirinden ayırmak gerekiyor. O dönemde bant genişliği de çok düşük olduğu için, Plummer'ın bu CD'lerden gerçekleştirilen kurulumların ayırt edilebilmesi için bir çözüm bulması gerekiyordu: Dijital olarak şifrelenmiş ve CD sürümüne özgü olan bir bileşen. Anlaşılan bu bileşen de, Microsoft Bob olmuş.
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