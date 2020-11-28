Akıllı Telefon Satışları Uçuşa Geçiyor. Peki Ama Bunun Sebebi Ne?

Koronavirüs salgını ile birlikte zor günler geçiren akıllı telefon pazarı, görünüşe göre yükselişe geçiyor. İşin ilginci, bu yükselişin nedeni de Koronavirüs salgını...

Telefon satışları neden artıyor?

Piyasa analiz şirketi IDC, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde, akıllı telefon satışlarında önemli bir artış beklediklerini açıkladı. Eğer tahminler tutarsa, dördüncü çeyrekte, bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 2,4'lük bir büyüme söz konusu olabilir. Bu tahmin, 2020 üçüncü çeyrek satışlarının beklentilerin üzerine çıkması sonrasında geliyor.

IDC'den Ryan Reith, bu artışın başlıca iki sebebi olacağını söylüyor. Bu sebeplerden ilki, insanların para harcama alışkanlıklarında yaşanan mecburi değişim. Reith'a göre insanlar, Koronavirüs salgını ile birlikte, tatil veya dışarıda yemek yeme gibi aktivitelerini önemli oranda durdurmuş duruma. Bu aktiviteler için harcayacakları parayı da, farklı yönlere kaydırıyorlar. Bu farklı yönlerin başında ise akıllı telefonlar geliyor. Salgın öncesinde yeni bir telefon almayı düşünmeyenler bile, artık bunun için para harcamaya hazır durumda.

İkici sebep ise, tabii ki 5G. 5G'li modellerin çoğalması ile birlikte, insanlar bu teknolojiyi destekleyen bir telefon alma eğilimine giriyor. Ancak 5G'li modellerin hemen patlama yapması da beklenmiyor. Asıl 5G fırtınasının, 2022 yılında, modellerin daha da artması ve fiyatların düşmesi ile birlikte başlayacağı tahmin ediliyor. 5G'li telefonların 4G telefonları geçmesi ise, tahminlere göre 2025 yılında olacak.

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