Akıllı Telefon Satışları Uçuşa Geçiyor. Peki Ama Bunun Sebebi Ne?

Koronavirüs salgını ile birlikte zor günler geçiren akıllı telefon pazarı, görünüşe göre yükselişe geçiyor. İşin ilginci, bu yükselişin nedeni de Koronavirüs salgını...