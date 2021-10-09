Eski iPhone'lara iPhone 13 Pro'nun Makro Modunu Getiriyoruz!

Simüle edilmiş bu makro modu, eski iPhone'lara iPhone 13 Pro'daki gibi yakın çekim desteği getiriyor.

  • Ercan Uğurlu
Eski iPhone'a iPhone 13 Pro'nun Makro Modu Geldi!

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