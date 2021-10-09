Eski iPhone'lara iPhone 13 Pro'nun Makro Modunu Getiriyoruz!

iPhone 13 Pro'da yer alan kameralar kuşkusuz oldukça başarılı. Eski iPhone kullanıcılarının uzaktan izlemekle yetindiği yeni özellikler içeriyor, ancak artık bunlardan biri eski iPhone sahipleri tarafından da erişilebilir durumda.
Makro modu, 2 cm mesafeden iyi odaklanmış yakın fotoğraflar çekmeye olanak tanıyor. iOS markette bulunan Halide Mark II isimli bir uygulama, iPhone 13 Pro'nun makro modunu iOS 13 ve üzeri işletim sistemini kullanan eski iPhone'lara da getiriyor. Makro modu, Nöral Makro isimli yeni bir teknoloji tarafından destekleniyor ve uygulamada farklı kamera özellikleri de yer alıyor.
Halide Mark II uygulamasını App Store'dan ücretsiz şekilde indirebiliyorsunuz, ancak tüm özelliklerinden yararlanabilmek için belli bir ücret ödemeniz şart.
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