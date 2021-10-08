Facebook'tan Radikal Bir "Durdurma" Kararı Geldi!

Facebook'un zor bir hafta geçirdiği açık. Facebook'un Instagram ve WhatsApp da dahil olmak üzere hizmetleri, geçtiğimiz Pazartesi günü saatlerce süren büyük bir kesinti yaşadı ve Salı günü is, Frances Haugen, Senato Ticaret Komitesi önünde ifade vererek sosyal ağ devinin sistematik olarak ve tekrar tekrar karları güvenlikten daha fazla ön plana aldığını iddia etti.
The Wall Street Journal'ın haberine göre şirket, şimdi yeni ürünlerin piyasaya sürülmesini ertelemeye başlıyor. Gazeteye açıklama yapan ismi açıklanmayan bir kaynağa göre Facebook, yeni ürünlere yoğunlaşmak yerine, eleştirileri değerlendirmeyi ve ürünlerin çocukları olumsuz etkilemediğini ispatlayacak "itibar incelemelerine" odaklanacak. Yani bir süre için Facebook'tan yeni bir ürün beklememekte yarar var.
Mark Zuckerberg de bir Facebook gönderisinde, üst düzey liderlerden, önümüzdeki birkaç gün içinde firma genelinde çalışma yapısını değerlendirmelerini istediğini yazdı. Ayrıca, Facebook'un ürünleriyle ilgili araştırmaları sürdürmeyi taahhüt etti.
Pek çok devlet görevlisi ve aktivist, son zamanlarda Facebook'un fotoğraf paylaşım platformu Instagram'ın çocukların ruh sağlığını nasıl olumsuz etkilediğine dair endişelerini dile getiriyor. Facebook, bu eleştirilerin gölgesinde geçen hafta Instagram Kids planlarını askıya aldığını duyurmuştu.
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