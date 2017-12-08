Eski Windows Update Dosyaları Nasıl Silinir?
Eski güncelleme dosyalarını silerek, bilgisayarınızdaki depolama alanını artırmak aslında hiç de zor değil!
Microsoft'un son yaptığı açıklamaya göre bundan sonra Windows güncelleme dosyaları daha küçük olacak ve sistem yükleri daha az olacak. Ancak geri dönmek istemeniz olasılığına karşı Windows eski güncelleme dosyalarını uzun süre saklamaya devam ediyor ve bu dosyaların boyutları gayet büyük olabiliyor.
Eğer işletim sisteminizin bulunduğu HDD veya SSD'de depolama alanı sıkıntısı yaşıyorsanız, bu adımları takip ederek eski Windows Update dosyalarından kurtulabilirsiniz:
- Kontrol Paneli'ni açın.
- Yönetim araçları'na (Administrative Tools) gidin.
- Disk Temizleme (Disk Cleanup)'a çift tıklayın.
- Windows Güncellemelerini Temizle (Windows Update Cleanup) seçeneğini işaretleyin
- Eğer varsa Eski Windows kurulumlarını da işaretleyin.
- Tamam'a tıklayın ve Windows'un işlemi tamamlamasını bekleyin.
Ayrıca Windows 10'un yeni Ayarlar uygulamasından da Storage Sense özelliğini açarak, depolama alanı kritik seviyelere düştüğünde uyarı mesajı ve temizleme seçenekleri ile eski Windows dosyalarından kurtulabilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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