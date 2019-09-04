Essential, OnePlus ve Xiaomi, Android 10 Güncellemesini Yayınladı
Google'ın Pixel cihazlarına Android 10 güncellemesini sunmasının ardından, diğer markalar da hiç gecikmeden Google'a katıldı!
Google'ın Android 10'u bugün Pixel sahiplerine yayınlamasıyla bazı üreticiler, hiç gecikmeden kendi Android 10 güncellemelerini yayınladılar.
Bu firmalardan biri olan Essential'ın hızlı hareket etmesi şaşırtıcı değil, çünkü desteklediği bir telefon var ve bu telefon, stok Android'e çok yakın bir Android sürümü kullanıyor. Bununla beraber güncelleme, sadece bazı bölgeler ve telefonun sağlayıcıdan bağımsız olan sürümleri için sunulmuş durumda.
Güncellemeyi sunan bir başka firma olan Xiaomi, Redmi K20 Pro'yu Çin'de ve Hindistan'da güncellemeye başladı. Redmi K20 Pro, Xioami'nin MIUI arayüzünü kullandığından Xiaomi'nin bu kadar hızlı hareket etmiş olması şaşırtıcı.
Son olarak OnePlus, OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro için Android 10 güncellemesini yayınlıyor ancak yayınlanan güncelleme, henüz final sürüme ulaşmış durumda değil. Oxygen OS Open Beta 1 olarak yayınlanan güncelleme, dileyen herkes tarafından yüklenebiliyor.
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