Essential PH-1 İçin Android Q Onaylandı!
Çoğu telefon Android Pie güncellemesini beklerken Essential Phone'dan iyi haber geldi.
Android, tüm telefonlara en son güncellemeyi tüm cihazlarına eşzamanlı olarak ulaştıramama sıkıntısı ile tanınan bir işletim sistemi. Ancak Google'ın Treble projesi ve Android işletim sistemini taşıyan telefon üreticilerinin çabaları nihayet meyvesini veriyor gibi görünüyor. Essential'ın kurucusu ve Android'in yaratıcılarından Andy Rubin, Reddit'in aylık AMA (Bana Her Şeyi Sor) etkinliği dahilinde kullanıcıların sorularını yanıtladı.
"S2K_F20C" takma ismini kullanan bir Reddit kullanıcısının sorusunu yanıtlayan Rubin, Android Q sürümünün Essential PH-1 modeline geleceğini söz konusu soruya yanıt olarak yazdığı sade bir "Evet." yanıtı ile müjdeledi.
AMA etkinliği ayrıca Essential'ın PH-1 ile ilgili yol haritasını da gözler önüne seriyor. Sorulara verilen yanıtlar sonucunda ortaya çıkan tabloya göre Essential, PH-1'de bulunan çentik için özel bir ayar menüsünü Ekim'de yayınlayacağı bir güncelleme ile kullanıcılarına sunacak. Essential'ın geliştirici ekibi ayrıca telefonun ilk çıktığında oldukça eleştirilen kamerası için aylık güncellemeler dahilinde yazılımsal olarak iyileştirmeler yapmaya devam edecek.
Bu yanıtlar, Essential'ın bir üretici olarak akıllı telefon endüstrisinde de kalıcı olmaya kararlı olduğunu ortaya koyması açısından önemli. Yine de Essential kullanıcıları, PH-1'i takip eden bir başka modelin piyasaya çıkışının iptalini konuşuyor ve bu da firma hakkında ortada duran birçok soru işaretinden sadece bir tanesi.
Essential PH-1, 499 dolarlık fiyatı ile şu sıralar cazip seçeneklerden bir tanesi. Saf Android deneyimini ve hızlı güncelleme desteğini vaat eden firma, bu güne kadar bu sözlerini gerçekten de yerine getirmiş durumda. Essential PH-1, Google Pixel ailesi ile birlikte Android Pie güncellemesini alan ilk akıllı telefonlar arasındaydı.
Doğan Kürşat Aktaş
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