Essential PH-1 İçin Android Q Onaylandı!

Çoğu telefon Android Pie güncellemesini beklerken Essential Phone'dan iyi haber geldi.

Essential PH-1 İçin Android Q Onaylandı!

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