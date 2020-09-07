Essential Phone 2 İptal Edilse de, "Yeni Bir Şey" Geliyor Gibi Görünüyor

Android'in kurucusu Andy Rubin'in ilk akıllı telefonu Essential Phone adıyla da bilinen Essential PH-1, bundan yaklaşık 3 yıl kadar öce piyasaya çıkmış ve büyük umutlar beslenmesine karşın beklentileri cevaplayamamıştı. Essential Phone beklenen ilgiyi görmemiş, umulan satış rakamlarını karşılayamamış ve ardından da operasyonu tamamen durdurulmuştu. Çok geçmeden Essential'ın sonu tamamen geldi ve şirket büyük bir sessizliğe büründü. Böylece, meraklılarının beklediği Essential Phone 2 de iptal oldu.
Fakat şimdi yeni bir haber var. Her ne kadar Essential Products adıyla olmasa da, şirketin p dönem Ar-Ge başkanı Jason Keats tarafından kurulan OSOM Products ortaya çıktı ve Twitter üzerinden ilk duyurusunu yaptı.
Keats, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "OSOM, eski meslektaşlarım Wolfgang Muller, JB Theou, Nick Franco, Gary Anderson, Kevin Chen ve Wilson Chan'ın, OSOM'u inşa etmek için ekibe katıldığını duyurmaktan heyecan duyuyor! Bu takımın benimle bir başka çılgın maceraya atılmasından dolayı çok heyecanlıyım!" derken, Andy Rubin'in adının geçmemesi ise dikkat çekici.
OSOM is thrilled to announce that my former colleagues Wolfgang Muller, JB Theou, Nick Franco, Gary Anderson, Kevin Chen and Wilson Chan have all joined the team here to build something OSOM! So excited to have this team together with me on another insane adventure!— Jason Keats (@OSOMKeats) June 17, 2020
Jason Keats'in başka kaynaklara verdiği röportajlara göre Andy Rubin, OSOM'un herhangi bir parçasıyla ilgilenmeyecek. Öte yandan şirketin yıl sonuna kadar 20 -30 yeni çalışanı daha kadroya dahil etmesi bekleniyor.
OSOM Products'ın ne tür cihazlar üreteceği hakkında şimdilik net bir bilgi olmasa da, Essential Phone 2 düşüncelerinin bu yapı altında somutlaşacağı fikri sağlam. Elbette bunu görmek için daha oldukça zaman var. Şirketten 2021 yılı ortalarına kadar somut bir duyuru alamayabiliriz.
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