Essential Phone 2 İptal Edilse de, "Yeni Bir Şey" Geliyor Gibi Görünüyor

Android'in kurucusu Andy Rubin'in ilk akıllı telefonu olan Essential Phone'un halefi hiç gelmeyecek. Ama heyecanlandırıcı haberler de yok değil. Farklı bir Essential geliyor olabilir.