Etnik Kökeninize Göre Çalma Listesi Hizmeti
Yeni kullanıma sunulan bir hizmetle artık atalarınızdan esinlenilmiş bir Spotify çalma listesi elde edebilirsiniz
Genetik testleri geçtiğimiz birkaç yıl içinde giderek daha fazla erişilebilir hale geldi. Birçok şirket etnik geçmişinizden, diyetinizdeki ayrıntılara kadar her şeyin detaylı bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamakta.
En popüler hizmetlerden biri, bir soy ağacı hizmeti olarak başlayan ve şimdi tükürük numunesi ile atalarınızın kökenini tahmin edebilen Ancestry.
Ancestry, aile geçmişiniz hakkında bilgi vermesinin yanı sıra, DNA örneğinizin işaret ettiği bölgelere göre özelleştirilmiş çalma listeleri oluşturmak için Spotify ile işbirliği yapacak.
Kişiselleştirilmiş çalma listenizi genetik mirasınızın analizi ile birlikte almak için posta yoluyla Ancestry'e tükürük örneği göndermeniz gerekiyor. Bu hizmetin fiyatı ise 99 dolar (yaklaşık 600 TL) ve postalama ücreti.
Altı hafta sonra sonuçlarınız size e-postayla gönderiliyor. Hizmet, sadece atalarınızın geldiği bölgeleri belirlemekle kalmayıp, aynı zamanda Ancestry'nin 10 milyon kişilik kullanıcı veritabanındaki potansiyel aile üyelerinizle bağlantı kurmanızı da sağlıyor.
Sonuçlarınızı aldıktan sonra, özel web sayfasına gidin ve DNA profilinizde çıkan bölgeleri girin. Web sitesi daha sonra Spotify aracılığıyla bu bölgelerle ilişkili şarkıların bir listesini oluşturacak.
Tabii ki, bu yöntem yalnızca atalarınızla ilgili bir tahminde bulunmak için geliştirilmiş ve asla detaylı bir DNA analizi kadar kesin sonuçlar sunmuyor, ancak bir sonraki favori çalma listenizi oluşturmanın ilginç bir yolu olacağı kesin.
Yavuz Alp Şimşek
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