Evde Ofis Oluşturmak İçin Ne Gerekli? İşte İpuçları!

Tüm dünya genelinde etkili olan Korona salgını, iş yapma biçimlerini değiştirdi. Salgın nedeniyle pek çok firma evden çalışma uygulamasına geçti. Zorunluluk ile başlayan bu çalışma tarzını bazı şirketler kalıcı olarak sürdürme kararları alıyor. Türkiye'de de pek çok kuruluş, büyük holdingler, ciddi sayıda personelinin sürekli olarak evden çalışmasını istemeye başladı. Durum böyle olunca evden çalışmaya yönlendirilen binlerce çalışan, evlerinde bir ofis oluşturmak durumundalar. Evin bir odasını ya da bir bölümünü ofis haline getirecekler için en temel altyapı ise internet ağı. TP-Link Teknik Destek Mühendisi Eren Yatır, sağlıklı ve güvenli bir ev-ofis ağı için yapılması ve dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.
Evde ofis oluşturacaklar için ipuçları şöyle:
İpucu 1/ Eski modemler yenilenmeli: Evden çalışabilmek için öncelikle evde iyi bir internet bağlantısının olması gerekiyor. Bunun için ilk olarak eve interneti getiren cihaz olan modemin ele alınmasını belirten Eren Yatır, "Evde ofis oluşturacakların eğer modemleri çok eski ise bunu yenileyerek işe başlamaları gerekir" diyor. Hem daha sağlıklı bir bağlantı hem de güvenlik açısından eski modemlerin yenilenmesinin şart olduğunu söyleyen Yatır, yeni teknolojili modem seçilmesi gerektiğini vurguluyor.
İpucu 2 / Ev tipine uygun çözümler tercih edilmeli: Birçok evde yapısal nedenlerle, evin her yerinde güçlü bir WiFi ağı oluşturulamadığını; modemin tek başına yeterli olamadığını belirten Yatır, bu nedenle farklı bazı ağ ürünleri kullanılması gerektiğini açıklıyor. "Özellikle evde ofis oluşturacaklar için ofisin olduğu oda ya da bölümde güçlü, kesintisiz, dalgalı olmayan bir internet bağlantısı çok çok önemli. Bunun için evin büyüklüğü ve yapısına uygun çözümler tercih edilmeli" diyen Yatır, her ürün grubunun her ev için uygun olamayacağını söylüyor ve tüketicilerin yatırım yapmadan önce bu konuda danışmanlık almasını öneriyor. Yatır, farklı ev tiplerine göre uygun ağ çözümlerini ise şöyle sıralıyor:
- Küçük daireler: Evde ofis kurulacak olan daire çok küçük (örneğin 1+1) ise modeme Wi-Fi 6 destekli bir yönlendirici bağlayarak tüm evi kapsayan ve çok sayıda cihazın bağlanabileceği bir ağ kurmak mümkün.
- Bol/uzun koridorlu daireler: Odaların koridor boyunca dizildiği uzun ve geniş bir dairede ofis oluşturacak olanlar, modem ile ofisin ortasında bir noktaya WiFi menzilini artıran (range extender) bir ürün yerleştirebilirler. Bu ürünler modemden gelen WiFi sinyalini bulunduğu yerde tekrarlayarak evin diğer bölümüne aktarırlar. Eğer ev çok geniş ise menzil genişletici yerine Mesh ağ çözümleri tercih edilmeli.
- Katlı evler: İki ya da daha çok katlı bir evde ofis oluşturulacaksa kablo çekmeden, bir yerler kırılmadan katlara interneti taşımanın en kolay yolu powerline adaptörler. Evdeki elektrik hattını interneti taşımak için kullanmayı sağlayan powerline adaptörler ile her katta ofis oluşturmak mümkün. Üstelik powerline adaptörlerle ister kablolu isterse hem kablolu hem kablosuz bağlantı yapılabiliyor.
- Sabit internet olmayan yerler: Salgın nedeniyle bazı çalışanlar kışı da yazlıklarında geçirmeyi tercih etti. Yazlık evlerinde sabit internet olmayan kişiler, SIM kart yuvasına sahip 4G yönlendiriciler (router) ile ev-ofis ağı oluşturabilirler. Sabit internet bağlantılarında da kullanılabilen bu yönlendiricilere data hatlı SIM kart takılarak mobil bir WiFi ağı oluşturmak ve hem kablolu hem kablosuz bağlantı yapmak mümkün. Çok sayıda cihaz (en az 34) desteği olan bu cihazlar, sabit internet bağlantısının sorunlu olduğu ya da hiç olmadığı yerler için ideal çözümler.
İpucu 3 / Yeni teknolojilere yatırım yapılmalı: Evde ofis oluşturacaklar ya da ev internetini yenileyecek olanların, hangi ürün ya da markayı seçerlerse seçsinler mutlaka yeni teknolojileri tercih etmeleri gerektiğini vurgulayan Yatır, "Böylece hem daha kaliteli, hem güvenli bir ağ oluştururlar, hem de daha uzun süreli bir yatırım yapmış olurlar" diyor. Bugün ağ ürünü alacakların mutlaka en az WiFi 5 (802.11ac) destekli ürünleri tercih etmesi gerektiğini belirten Yatır, çift bant destekli, birden çok işlevi olan (all-in-one), güçlü güvenlik özellikleriyle donatılmış yeni nesil ürünlere yönelinmesini öneriyor. Ayrıca Mesh ağ teknolojisinin, pek çok sorun için ideal çözüm olduğunu bildiren Yatır, "Mesh, OneMesh, WiFi 6 gibi teknolojiler ev/ofisler için en ideal çözümler" diyor.
İpucu 4/ Ağ güvenliğine önem verilmeli: Evde ofis oluşturanların dikkat etmesi gereken en önemli şeyin ağın güvenliği olduğunu söyleyen Yatır, "Artık ofiste değilsiniz ama ev ağından ofis ağına erişiyorsunuz. Bu nedenle ağın güvenliği çok çok önemli. Şirket bilgileri güvensiz bir ağ nedeniyle sızabilir, kötü niyetli kişilerin erişimine açık hale gelebilir. Bu nedenle mutlaka güçlü güvenlik özelliklerine sahip ağ ürünleri tercih edilmeli" diyor. TP-Link'in yeni nesil ürünlerinde başta Ebeveyn Denetimleri olmak üzere kolay yönetilen ve denetlenebilen güvenlik özellikleri olduğunu vurgulayan Yatır, ayrıca Deco Mesh çözümleri ve WiFi 6 yönlendirici modellerinde içinde lisanslı antivirüs yazılımı da olan HomeShield ya da HomeCare güvenlik paketi olduğuna dikkat çekiyor. Bu güvenlik paketinin çok kapsamlı ve ayrıntılı denetimler ve tarama yapabildiğini söyleyen Yatır, sadece ofis/iş bilgilerini değil başta çocuklar olmak üzere aile bireyleri, akıllı ev ürünleri dahil evdeki ağa bağlı cihazları da kapsayan güvenli bir ev ağı oluşturmak için bu paketlerin yetkin olduğunu belirtiyor.
Evde ofis oluşturan ya da ev ağını yenilemek isteyenlerin TP-Link destek hatlarından danışmanlık alabileceğini söyleyen Yatır, "Sadece satış sonrasında değil satış öncesinde de tüketicinin yanındayız" diyor.
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