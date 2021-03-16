Evde Ofis Oluşturmak İçin Ne Gerekli? İşte İpuçları!

Pek çok kişi için evden çalışma, dönemsel olmaktan çıkıp kalıcı hale geliyor ve evde bir ofis ortamı oluşturmak gerekiyor. Bu ofisin en önemli altyapısı ise internet ağı. TP-Link yetkilileri, sağlıklı ve güvenli bir ev-ofis ağı oluşturmanın ipuçlarını açıklıyor.