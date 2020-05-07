İnternet Performansı Nasıl Artırılır? Mesh Nedir?

Bir süredir korona virüs salgını sebebi ile hepimiz evlerimize kapandık, bu kötü günlerin geçmesini bekliyoruz. Ancak bu süreçte de elbette işler bir şekilde devam ediyor, etmek zorunda. Fiziksel olarak iş yerinde olmak zorunda kalan emekçilere ve elbette sağlık çalışanlarımıza da bu vesile ile kolaylıklar dileyelim ve teşekkürlerimizi sunalım. Bizim gibi işlerini uzaktan yürütebilen kesim ise, elbette daha şanslı. Bu süreçte yaşadığımız birkaç problem var kuşkusuz, ancak bunlar tabii ki çözülemeyecek cinsten değil. Bu makalemizde, "yeni normal" olarak da adlandırılan yeni dönemde, evden – uzaktan çalışmak için gerekli nihai element olan interneti odağımıza alıyoruz; internet problemi ortadan nasıl kaldırılır bunu sizlere anlatıyoruz.
Hemen yukarıda görebileceğiniz videoyu çektiğimiz evde önemli bir internet problemi vardı. Hatta öyle ki, bir internet altyapısı dahi yoktu. Neyse ki, gerekli başvuruları yaptıktan bir süre sonra internet ulaştı. Ancak sorun tabii ki altyapıyı sağlamakla bitmedi. Neden? Çünkü bu ev iki katlı ve çalışma odası üst katta, ancak buna karşılık internet ana hattı ise alt katta. Hal böyle olunca, evin içinden kablo dolaştırmak da zahmetli olduğu için farklı bir çözüme gittik ve bu noktada da Mesh sistemlere başvurduk.
Peki, Mesh sistem nedir ve ne işe yarar?
Mesh Nedir?
Mesh sistemler, özellikle çok katlı ve geniş evler / ofisler için ideal bir çözüm olarak kullanılıyor. Bu yöntem, bildiğimiz menzili genişleten, koridora, arka odalalara takılan ağ adaptörlerinden, yönlendiricilerden ve powerline, yani elektrik hattını kullanan sistemlerden ziyade, daha etkili bir çözüm oluyor. Zira Mesh sistemler, 2 veya 3 modemi birbirine köprüleme yöntemi, mesh protololü ile bağlayarak hem kurulumuyla kafa karışıklığını ortadan kaldırıyor, hem performansta düşüş yaşatmıyor, hem de kapsama alanını maksimuma ulaştırıyor. Yani bu sistemle her anlamda kazanıyorsunuz diyebiliriz.
Bizim kurulumda kullandığımız ürün, daha önce detaylı incelemesini de sizlerle paylaştığımız TP-Link Deco M9 Plus modeli. Mesh sistem kategorisi altında farklı Deco çözümleri de yer alıyor, ancak son incelediğimiz cihaz bu olduğu için bu sistem üzerinden gitmeyi tercih ettik doğrusu.
Bu cihaz da, daha önceki Deco modelleri gibi kurulum konusunda son derece kolay. İnternet uzmanı olmanıza veya bilgisayara bile gerek yok. Kurulum için sadece telefon yetiyor.
Mesh Sistemi Nasıl Kurulur?
Kutu içinden 3 farklı Deco ünitesi çıkıyor, ancak eviniz daha küçükse veya tek katlıysa, 1 veya 2 üniteli modelleri de var. Bunlardan bir tanesini modeminize Ethernet yolu ile bağlıyorsunuz ve güç bağlantısını da sağlıyorsunuz.
Sonrasında telefonunuza hem iOS hem Android uygulama marketinde bulunan TP-Link Deco uygulamasını indiriyorsunuz. Uygulama üzerinden Yeni Ağ Oluştur'u ve gelen ekrandan sahip olduğunuz Deco modelini de seçiyorsunuz; bundan sonra da adımları takip ediyorsunuz. Uygulama, takılı olan Deco'yu bulacak ve bağlantıyı sağlayacak.
Bundan sonra bu işlemi, evin diğer noktalarına dağıtacağınız Deco üniteleri için de yapıyor ve ev içinde stabil bir kablosuz internet ağı oluşturabiliyorsunuz. Böylece tek SSID ile evin tüm noktalarında ağa bağlanabiliyor, Fast roaming sayesinde çekim gücü daha yüksek Deco'ya geçtiğinde otomatik olarak diğerine bağlanabiliyorsunuz.
M9 Plus modeli 3'lü sistemden oluştuğu için bunlardan birini modemin yanına, bir diğerini yine alt katta antreye ve bir diğerini de üst kata, internetin erişmesini istediğimiz çalışma odasına yerleştirdik. Böylece tüm ev içinde, nereye gidersek gidelim, anlık kesintiler bile olmaksızın, her zaman internete bağlı kalabiliyoruz ki bu tahmin edebileceğiniz gibi oldukça önemli.
Buna ilave olarak şunu da söylemek lazım tabii ki; bu sistem sayesinde aynı anda çok sayıda cihazı ağa dahil edebiliyorsunuz. Deco ile 100 adet farklı cihazı ağa dahil edebiliyor ve bunlardan en yoğun olanlarını da uygulama üzerinden kontrol edebiliyor, hangi cihazın daha öncelikli olduğunu belirleyebiliyorsunuz.
Ayrıca yine HomeCare özelliği ile uygulama üzerinden dahili güvenlik sistemine de erişebilirsiniz. Burada kötü amaçlı içerik filtresi, izinsiz girişi önleme sistemi ve enfekte cihaz karantinası gibi oldukça faydalı bölümler bulunuyor.
Mesh Performansı Nasıl?
Evet, kurulumu gerçekleştirdikten sonra ev içi dolaşımda artık herhangi bir kesinti veya kopma ile karşılaşmıyoruz, buna ilave olarak da her yerden eşit performans sağlayabiliyoruz. Mesh sistemini kurduğumuz evin internet altyapısı VDSL ve 16 Mbps'e kadar performansı destekleyebiliyor. Evet, farkındayız, pek güçlü bir altyapı olduğu söylenemez ancak elin 5 parmağı da eşit değil; bildiğiniz gibi altyapı kalitesi bölge bölge değişebiliyor. Ancak neyse ki, yaptığımız ölçümler neticesinde hem alt kattan hem üst kattan 15 Mbps civarı performans alabiliyoruz ki, bu oldukça önemli. Öyle ki, Mesh sistemlerden önce farklı ağ adaptörleriyle de aynı testi gerçekleştirdik, onlarda performans kaybı olabiliyordu; mesela alt katta modemin yanında 15 Mbps görürken, üst kata çıktığımda bu 8 Mbps'e düşebilebiliyordu. Mesh kullanarak bunu atlatmayı başardık.
Mesh teknolojisini ölçümlediğimiz performans testlerini hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Sonuç olarak diyebileceğimiz, eğer Wi-Fi hızınızdan memnun değilseniz, karmaşık kurulum yöntemlerinden sıkıldıysanız, satın aldığınız ürünlerde performans kaybı yaşamaktan bıktıysanız, stabil bir çözüm olarak Mesh sistemleri ve dolayısı ile Deco modellerini rahatlıkla önerebiliriz. Elbette piyasada farklı çözümler de var, onları da inceleyebilirsiniz.
Özellikle evde internete, eskisine nazaran çok daha ihtiyacımız olduğu şu günlerde, evini ofise çeviren, online toplantılara girenler de dahil olmak üzere, kuşkusuz uzaktan eğitimin de daha süreceğini düşündüğümüzde, bizce Mesh teknolojisinden memnun kalacaksınız. Ancak elbette bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizin.
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