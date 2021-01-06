Katlanabilir Bir iPhone Bekleyenleri Sevindirecek Son Dakika Haberi

Apple'ın katlanabilir bir iPhone üzerinde çalıştığına dair spekülasyonlar artıyor. Apple'ın bahsi geçen katlanabilir akıllı telefonunun ne zaman piyasaya çıkacağı merak konusu olurken, Çin basınından yeni gelen raporlara göre ABD'li şirket bir süredir 2 prototip üzerinde çalışıyor.
Bahsi geçen prototiplerin şimdilik detayı çok bilinmiyor. Ancak yazılanlara göre gövde tasarımı ve iç bileşenler şu an hazır durumda. Hatta telefonların dayanıklılık testlerine bile başlanmış. Test edilen yer ise, Apple'ın düzenli tedarikçisi Foxconn tarafından Çin'de işletilen bir fabrika.
İki prototipten birinin iPhone Flip olarak isimlendirileceği düşünülürken, bu telefonun tıpkı Samsung Galaxy Z Flip ve Motorola Razr gibi kapaklı tasarımı benimseyeceği tahmin ediliyor. Apple'ın 2'inci prototipi ise, çift ekranlı bir tasarımı kullanacak ve böylece esnek ekran tasarımı benimsenecek. Apple'ın bu telefonunda Microsoft Surface Duo'yu temel aldığı da söylenenler arasında. Ancak tabii ki bu bilgiler şu an için kesin değil.
Bu arada Apple'ın katlanabilir iPhone tasarımlarından birinde kullanılabilecek bir menteşe mekanizmasına ilişkin bir patent başvurusu da yayınlanmış durumda. Tıpkı Galaxy Z Fold 2 ve Huawei Mate Xs gibi katlanarak açılabilir bir menteşeli yapıyı da gözetebilecek olan Apple, bu cihazı ne zaman tamamlar ve piyasaya sürer; büyük merak konusu. Ancak biz 2022 sonundan önce bu konuda bir beklenti içinde değiliz.
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