Katlanabilir Bir iPhone Bekleyenleri Sevindirecek Son Dakika Haberi

Apple'ın katlanabilir bir iPhone modeli üzerinde çalışıp çalışmadığı halen kesin olarak bilinmiyor. Ama gelen yeni haberler ve ortaya çıkan yeni bir patent, katlanabilir iPhone bekleyenleri heyecanlandırabilir.