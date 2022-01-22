Evrende Kaç Kara Delik Var? Ortaya Çıkartılan Sayı İnanılmaz!

Evrende kaç kara delik bulunduğu hesaplandı. Ortaya çıkan sayı gerçekten inanılmaz ve evrenin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha yüzümüze çarpıyor!