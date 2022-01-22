Evrende Kaç Kara Delik Var? Ortaya Çıkartılan Sayı İnanılmaz!

Gözlemlenebilir evrende bulunan kara delik sayısı tahmini olarak hesaplandı. Yeni bir araştırmaya göre evrende "40 milyar milyar" kara delik (rakamla 40,000,000,000,000,000,000) bulunuyor. Evrende bulunan sıradan maddelerin sadece yüzde birinin kara deliklerden oluştuğu düşünülürse, evrenin ne kadar muazzam olduğu bir kere daha ortaya çıkıyor.
İtalya'daki Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati'den doktora öğrencisi Alex Sicilia ve danışmanlarının, geniş katılımlı bir ekiple gerçekleştirdiği araştırma The Astrophysical Journal dergisinde yayınlandı.
Sicilya elbette kara delikleri gerçekten saymadı. Araştırma kara deliklerin çoğunun kütlesi Güneş'ten 20 kat fazla olan yıldızların çökmesi sonucu oluştuğu gerçeğine dayanıyor. Ortaya çıkan nesnenin kütlesi Güneş'ten 5-160 kat daha fazla oluyor ve kütle çekimi o kadar yükseliyor ki, ışık bile ondan kaçamıyor. Büyük patlamadan bu yana ortaya çıkan yıldızların tahmini rakamını kullanan Sicilia geriye kaç tane kara delik kaldığını özel bir bir bilgisayar programı kullanarak hesapladı.
Çalışma, kara deliklerin sayısını hesaplamanın yanı sıra, kütlelerinin dağılımına dair bir tahmin de getiriyor. Yazarlar evrendeki baryonik maddenin yüzde 1'inin yıldız boyutundaki kara deliklerde kilitli olduğunu hesaplamış durumda. Baryonik madde bazen "sıradan" madde olarak anılan, bilinen proton ve nötronlardan oluşuyor ve bileşimi bilinmeyen karanlık madde ile daha da gizemli olan karanlık enerjinin zıttı.
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