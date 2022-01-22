Evrende Kaç Kara Delik Var? Ortaya Çıkartılan Sayı İnanılmaz!

Evrende kaç kara delik bulunduğu hesaplandı. Ortaya çıkan sayı gerçekten inanılmaz ve evrenin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha yüzümüze çarpıyor!

Evrende kaç kara delik var?

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
LG'nin En Son İnovasyonları CES 2022'de Ödüller Kazandı
Rusya'dan, Bitcoin ve Diğer Kripto Para Birimlerine Yasak Hazırlığı
Elon Musk'ın SpaceX'i, Uzaydan Kargo Taşımaya Hazırlanıyor!
Akıllı ev teknolojileriyle yüksek faturalardan kaçınmak mümkün mü?
Sennheiser MKE 200 Mobile Kit İncelemesi

 

 