Sıra Dışı Uçan Araç Jetson One, Uçmaya Hazır!

Startup şirketi Jetson, bir Star Wars Stormtrooper'ının kullanabileceği bir aracı andıran elektrikli kişisel uçan aracıyla ulaşımda devrim yapmak istiyor. Bunu yaparken, iklim krizini çözmeye çalışmadığını söylüyor ve sadece eğlenmenizi istiyor.
Firmanın kurucuları Peter Ternström ve Tomasz Patan, Jetson One'larının videolarını YouTube'da ilk olarak 2019 yılında, aracı geliştirme başladıktan iki yıl sonra yayınlamaya başladılar. Ancak geçtiğimiz yılın sonlarında resmi lansman videolarını yayınlayana kadar insanlar tarafından çok fark edilmedi. Kuruculardan Ternström, lansmandan bu yana 92.000 dolar değerinde, 163 ön sipariş aldıklarını söylüyor.
Jetson'ın söylediğine göre sekiz elektrik motoruyla çalışan araç 20 dakika boyunca uçabiliyor. Ternström, uçuş deneyimine gerek olmadığını söylüyor: "Herhangi birini Jetson'a koyabileceğimize ve onlara beş dakika içinde uçmayı öğretebileceğimize eminiz. Ayrıca ABD Federal Havacılık İdaresi kurallarına göre, 250 pounddan (yaklaşık 115kg) daha hafif ve saatte 55 deniz milinden (yaklaşık 100km) daha az bir azami hıza sahip olduğundan dolayı Jetson'u uçurmak için pilot lisansı gerekmeyecek."
Jetson, Jetson One'ın teslimatlarının 2023 yılında teslim edilmesini hedefliyor...
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