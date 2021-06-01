Evrenin 3D Haritasını Çıkartacak Süper Bilgisayara Nvidia Damgası

Nvidia, evrenin 3D haritasını çıkartacak bir süper bilgisayar üretmek için kolları sıvadı. Perlmutter ismi verilen süper bilgisayar, gerçek anlamda süper olacak gibi görünüyor!

  • Levent Öztürk
Evrenin 3D Haritasını Çıkartacak Süper Bilgisayar
Nvidia / NERSC

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