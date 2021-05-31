Ücretli Twitter Blue Hizmeti, Bu Kez Doğrudan Twitter Tarafından Sızdırıldı

Ücretli bir abonelik sistemi olacağı ve kullanıcılara yeni özellikler sunacağı söylenen Twitter Blue, bu kez "yanlışlıkla" Twitter tarafından, Apple AppStore üzerinden sızdırıldı.

  • Levent Öztürk
Twitter Blue'yu "Yanlışlıkla" Sızdırdılar!

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