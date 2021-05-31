Ücretli Twitter Blue Hizmeti, Bu Kez Doğrudan Twitter Tarafından Sızdırıldı

Twitter'ın ücretli bir abonelik sistemi üzerinde çalıştığı zaten bir süredir konuşuluyor.Ve şimdi sosyal ağ devi, "Twitter Blue" adını verdiği bu sistemi yanlışlıkla sızdırmış olabilir. "Twitter Blue" için ayda 2,99 ABD doları tutarında bir uygulama içi satın alma seçeneği, şirketin App Store listesine eklendi. Ancak özellik henüz tam olarak etkinleştirilmemiş gibi görünüyor.
Güncelleme, daha önce "Twitter Blue" ile ilgili ayrıntıları ortaya çıkaran uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong tarafından fark edildi ve Wong'un daha önceki iddialarını tam olarak doğruluyor. Wong'un paylaştığı görsellere göre hizmet, "tweet'i geri al" özelliğinin yanı sıra uzun ileti dizilerini görüntülemeyi kolaylaştıran bir "okuyucu modu" içeriyor. Ayrıca yeni uygulama simgeleri gibi ek özelleştirme seçenekleri de ekliyor.
Twitter yöneticileri daha önce özellikle ücretli aboneler için özellikler oluşturmaktan bahsetmişti, ancak şirket fiyatlandırma veya hangi özelliklerin dahil edilebileceği konusunda fazla ayrıntı vermemişti. Şirket kısa süre önce abonelerin haber içeriğini reklamsız görüntülemesine olanak tanıyan bir girişim satın aldı.
App Store'daki uygulama içi satın alma işleminin eklenmesi, hizmetin piyasaya sürülmeye yakın olabileceğinin ilk resmi işaret olarak yorumlanabilir. Uygulama içi satın alma, Twitter'ın resmi App Store listesinde listelenmiş olsa da, uygulamada resmi olarak etkinleştirildiği görünmüyor, ancak Wong hizmete kaydolabildiğini söylemekte.
Twitter, yeni eklenen uygulama içi satın alma işlemi veya "Twitter Blue" için planladıkları hakkında yorum yapmış değil...
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