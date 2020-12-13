Excalibur Oyun Bilgisayarları ile Cyberpunk 2077 Heyecanını Yaşayın

Oyun severlerin merakla beklediği Cyberpunk 2077 piyasaya çıktı. 2020 yılının en çok beklenilen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077 sistem gereksinmeleri açısından da en çok merak edilen oyunlar arasında. Excalibur oyun bilgisayarı serisindeki Excalibur E600 ve G900 modelleri ile Cyberpunk 2077 oyununu kesintisiz ve yüksek grafik seçenekleriyle oynayabilirsiniz.
2020 yılının beklenen oyunları arasında yer alan ve her zaman liste üstünde kendine yer bulan Cyberpunk 2077 1080p, 1440p, 4K gibi görüntü seçenekleriyle oyuncularla buluştu. Oyundaki tüm grafik özelliklerini etkin hale getirmek isteyenler bilgisayar donanımlarını da uyunun sistem gereksinmelerine göre ayarlamalı.
Cyberpunk 2077 Oynamak için Gereksinimler Nelerdir?
Cyberpunk 2077 sistem gereksinimlerinde ilk bakışta göze çarpan, ışın izleme teknolojisi. Bu teknolojiden yararlanmak isteyenlerin sistemlerinde mutlaka Nvidia RTX teknolojisini tercih etmesi gerekiyor. CD Projekt Red ekibi tarafından özel bir çalışma ürünü olarak ortaya çıkarılan oyun, şimdiye kadarki en modern, açık dünya oyunu olmaya da aday. Bu nedenle gelişmiş grafiklerinin yanı sıra oyun evreni de oldukça geniş. Oyunda yaratılmış olan ütopik dünyada robotlar, mega şirketler, gelişmiş silahlar ve araçlar oyuncuları bekliyor. Oyunun bu kadar dikkat çekmesindeki bir diğer detay ise Keanu Reeves'in, kurgusal karakter Johnny Silverhand olarak başrolde olması. Her bir detayıyla özel bir çalışma olan Cyberpunk 2077 için sistem gereksinimleri de oldukça uzun. Zira 4K, 1440p, 1080p sistemlerine ek olarak ışın izleme olup olmamasına göre de seçenekler değişiyor.
Güçlü Oyun Bilgisayarı
Excalibur'un hızlı, güçlü ve verimlilik konusunda en üst modellerinden olan Excalibur E600 ve Excalibur G900; yeni nesil ekran kartları ile performansta eşsiz bir oyun deneyimi sunuyor. İşlemcisinden depolamasında, ana kartından grafik kartına kadar istediğiniz tercihleri yaparak özelleştirebileceğiniz bu modeller ile oyun dünyasındaki tüm yenilikleri deneyimleyebilecek, rakiplerinizden bir adım önde olacaksınız. adresinden Excalibur oyuncu bilgisayarları model seçeneklerine ulaşabilirsiniz.
Cyberpunk 2077 Hakkında
Cyberpunk 2077, CD Projekt Red'in geliştiriciliğini ve yayımcılığını yaptığı video oyunudur. Oyun, Cyberpunk serisinden uyarlanmıştır ve altı farklı bölgeye sahip gelişmiş bir dünya olan Night City'de geçmektedir. Birbirinden farklı yapıya ve atmosfere sahip bu dünyada oyunun başkarakteri "V" adında bir paralı askerdir. Karakter, bilgisayar korsanı, menzilli silah kullanımı, yakın dövüş, mekanik beceri gibi birçok yeteneklere sahip olabilecek. Bu yetenekler oyunun gidişatını ve oyun kurgusunu da etkileyecek. Aynı zamanda oyun her ne kadar bir kurguya ve senaryoya sahip olsa da interaktif yapısı sayesinde oyuncular kendi yolunu çizebilecek. Oyunda düşmanlarla çatışmaya girilebildiği gibi diyalog seçeneği ile de ilerlenebilecek. Oyun içinde diyaloğa girildiğinde ekranda seçenekler belirecek ve tatbiki yapılan seçimler doğrultusunda oyunun gidişatı şekillenecek yani bu şekilde oyunu düşmanlarla çatışmadan da bitirmek mümkün olacak.
Cyberpunk 2077'nin 1080p için Minimum Özellikleri
İşletim Sistemi: Windows 7 veya 10 (64-bit)CPU: Intel Core i5-3570KRAM: 8 GBGPU: Nvidia GeForce GTX 780 3GBKullanılabilir Depolama Alanı: 70GB HDD
Cyberpunk 2077'nin 1080p Teknik Özellikleri
İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)CPU: Intel Core i7-4790RAM: 16 GBGPU: Nvidia GeForce RTX 2060 6 GB VRAMKullanılabilir Depolama Alanı: 70GB SSD
Cyberpunk 2077'nin 1440p Teknik Özellikleri
İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)CPU: Intel Core i7-6700RAM: 16 GBGPU: Nvidia GeForce RTX 3070 8 GB VRAMKullanılabilir Depolama Alanı: 70GB SSD
Cyberpunk 2077'nin 4K Işın İzleme İçin Teknik Özellikleri
İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)CPU: Intel Core i7-6700RAM: 16 GBGPU: Nvidia GeForce RTX 3080 10 GB VRAMKullanılabilir Depolama Alanı: 70GB SSD
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