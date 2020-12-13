Excalibur Oyun Bilgisayarları ile Cyberpunk 2077 Heyecanını Yaşayın

Oyun severlerin merakla beklediği Cyberpunk 2077 piyasaya çıktı. Excalibur oyun bilgisayarı serisindeki Excalibur E600 ve G900 modelleri ile Cyberpunk 2077 oyununu kesintisiz ve yüksek grafik seçenekleriyle oynayabilirsiniz.