Excalibur PUBG Arena Turnuvası Başlıyor!

Oyun dünyasının en gözde oyunlarından olan PUBG, Excalibur ile oyun severlerle buluşuyor. 24 Nisan-9 Mayıs arasında gerçekleşecek olan Excalibur PUBG Arena, tüm PUBG tutkunlarını bir araya getiriyor.