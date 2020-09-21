Exynos 1000, Snapdragon 875 Karşısında "Ezilmeyebilir"

Yeni dedikodulara göre Exynos 1000, Qualcomm'un Snapdragon işlemcileriyle açılmaya başlanan arayı kapatabilir.

Exynos 1000 daha iyi olabilir

Samsung'un Exynos işlemcilerine kendi özel çekirdeklerini eklemeyi bırakmasıyla Snapdragon yongaları ile arasındaki fark açılmaya başlamıştı. Bunun yerine firma, Qualcomm gibi ARM'den tasarım lisansı almaya başlamıştı.

@UniverseIce'a göre Exynos 1000, Qualcomm Snapdragon 875'in karşısında çok gerilerde kalmayabilir. İddiaya göre yeni nesil Exynos ve Qualcomm yongalarının her ikisi de 1 + 3 + 4 çekirdek yapılandırmasına sahip olacak. Bu durumda Exynos 1000'in güç gerektiren işlemleri X1 Core'a teslim edeceğine, daha rutin işlemleri üç Cortex-A78 çekirdekleriyle yapacağına inanılıyor. Nominal görevler ise güç tasarrufu için dört Cortex-A55 çekirdeği tarafından gerçekleştirilecek.

Bunun en azından teoride iki işlemci arasındaki boşluğu kapatacağına inanılıyor. Bu gerçekleşirse birçok kullanıcı, 2021'de Exynos 1000 ve Snapdragon 875 arasında kalmaktan kurtulabilir. Ancak şimdilik her şey bir dedikodudan ibaret ve cihazlar ortaya çıkıp test edilene kadar gerçek kapasitelerini görmemiz mümkün olmayabilir.

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