Samsung'dan, Galaxy Z Fold 2 İçin Önemli Kavis Açıklaması

Samsung'un ekran bölümü, Galaxy Z Fold 2'de kullanılan OLED ekranın yalnızca 1.4 mm'lik (1.4R) yarıçapla "dünyanın en küçük eğriliğine" sahip olduğunu duyurdu. Bu sıkı kavis, Samsung'un Fold 2'yi orijinal modelden daha küçük bir katlama boşluğu ile üretmesine olanak tanıyarak, tasarımı daha etkili yapabilmesine olanak tanımış.
Samsung ayrıca, Fransız firma Bureau Veritas'ın Galaxy Z Fold 2'nin ekranını 200 bin defa katlamaya kadar onayladığını ve bunun da gelecekte hazırlanacak olan ekran tasarımları için önemli bir kriter olduğunu söylüyor. Ancak bunun pratikteki cevabını kuşkusuz kullanıcılar verecek. Zira Samsung, daha önce de ilk model Galaxy Fold için en az 200 bin defa katlanacağını iddia etmiş, ancak bu CNET tarafından yapılan testte karşılanmamıştı.
Samsung öte yandan Galaxy Z Fold 2 ekranı için bir diğer önemli açıklamada daha bulunarak, ekranın mavi ışık emisyonunun yüzde 6.5 ile en düşük orana sahip olduğunu ve bununla "Eye Care Display" sertifikası aldığını da belirtiyor. Şu an Güney Kore'de 50 bin adet ön sipariş ile rekor kıran Galaxy Z Fold 2, globalde ne kadar satacak, hep beraber göreceğiz.
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