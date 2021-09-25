Exynos 2200,'nin AMD Radeon GPU'su, "Hız Aşırtma Uzmanı" Olacak

Exynos 2200'ün AMD Radeon GPU'sunu gösteren birkaç test geçtiğimiz birkaç hafta içinde internete düşmüş ve bunları sizlerle paylaşmıştık. Bilinenlere göre Exynos 2200 içindeki Radeon GPU'nun saat frekans hızı 1.25 GHz. Ancak buna hız aşırtma uygulamak da mümkün olacak.
Yeni sızan bilgilere göre Galaxy S22 serisine güç vermesi beklenen Exynos 2200 işlemcideki Radeon GPU, 1.25 GHz frekansında çalışıyor, ancak 1.58 GHz frekansa kadar yükseltilebiliyor. Fakat bunun sonucunda ne kadar ısınacağına ilişkin bilgiler verilmiş değil. Muhtemelen GPU gerçekten de bu frekans değerlerine ulaşıyordur, fakat termal durumu da performans açısından önemli bir detay. O nedenle gerçek dünya testinde, AMD GPU'nun bu hıza ulaşabileceğinden pek emin değiliz.
AMD'nin Radeon RX 6000 serisi ekran kartları, RDNA2 mimarisinin hız aşırtma için çok uygun olduğunu göstermişti. Exynos 2200'ün GPU'sunun da RDNA2 tabanlı olduğu göz önüne alındığında, Samsung'un daha önce eşi benzeri hiç görülmemiş seviyede grafik performansı göstermesi şaşırtıcı olmayacaktır.
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