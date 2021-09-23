Galaxy S21 FE'nin "Ölü Doğma" İhtimali Giderek Yükseliyor!

Galaxy S21 FE'nin yakında piyasaya sürülmesi beklense de, piyasada bulunması biraz zor olabilir. Sektörü önemli analistlerinden Max Jambor, Samsung'un şu ana kadar 10.000'den biraz fazla Galaxy S21 FE ürettiğini söylüyor. Bu sayı üzücü ve piyasaya sürüleceği tüm pazarlar bir yana, tek bir bölgenin ihtiyaçlarını bile doyurmayacak gibi görünüyor.
Max, üretimin az olmasının nedeninin yüksek Galaxy Z Flip 3 talebi olabileceğini söylüyor ve Samsung'un önümüzdeki haftalarda üretimi artırabileceğini belirtiyor.
Galaxy S21 FE'nin hem Snapdragon 888 hem de Exynos 2100 modellerinde satışa sunulacağını kesin olarak biliyoruz. Üretim sorunlarından bazıları, Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3'ün zaten Snapdragon 888 kullanıyor olması gerçeğinden kaynaklanıyor olabilir. Samsung'un devam eden yarı iletken sıkıntısından etkilenmekte olduğu çok açık.
Samsung bile Galaxy S21 FE'nin satış beklentileri konusunda karamsar. Zira standart Galaxy S21, operatör teklifleri ve indirimleri ile nispeten uygun bir fiyata alınabiliyor, bu nedenle müşterilerin düşük özellikli bir Galaxy satın almaları için bir neden bulunmuyor. Zira, S21 FE aşağı yukarı aynı fiyata satılacak.
Son olarak, Galaxy S22 de çok yakında gelecek, bu nedenle birçok insan yeni nesil SamsungGalaxy S cihazlarını beklemeyi tercih etmeleri şaşırtıcı olmaz.
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