Galaxy S21 FE'nin "Ölü Doğma" İhtimali Giderek Yükseliyor!

Samsung'un şimdiye kadar çok az sayıda Galaxy S21 FE ürettiği ve bu telefonda çok da büyük bir beklentisi olmadığı iddia ediliyor!

Galaxy S21 FE'nin "Ölü Doğma" İhtimali Yüksek

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