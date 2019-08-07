Exynos 9825, Note 10'a Saatler Kala Duyuruldu
Samsung, muhtemelen Galaxy Note 10'da kullanacağı Exynos işlemciyi, tanıtıma saatler kala gösterdi!
Samsung, bugünkü Galaxy Note 10 tanıtımına saatler kala yeni işlemcisi Exynos 9825'i gösterdi. Tanıtımın yapıldığı güne bakarsak, işlemcinin Galaxy Note 10 ile gelmesini bekleyebiliriz.
Firmanın ilk 7 nanometre işlemcisi olan Exynos 9825, Galaxy S10'un uluslararası sürümlerinde kullanılan 8nm Exynos 9820'yi yeniliyor. İşlemci, oyunların grafik performansını ve yüklenme sürelerini iyileştirmeye, genel kullanımda gücü daha verimli tüketmeye odaklanıyor. 9825'te 5G desteği bulunmuyor ancak Samsung'a göre Exynos Modem 5100 ile bir araya gelerek 5G hızlarına ulaşabiliyor.
Samsung, Snapdragon işlemci kullandığı ABD ve birkaç ülke dışında tüm dünyada Exynos işlemciye yer veriyor. Exynos'lu Galaxy amiral gemilerinin kullanıldığı ülkelere Türkiye de dahil.
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