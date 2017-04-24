Exynos'lu Galaxy S8 mi Daha Hızlı Snapragon 835'li mi?
Exynos'lu Galaxy S8 mi daha hızlı, yoksa Snapragon'lu Galaxy S8 mi? Cevap bu hız testleriyle geldi!
Galaxy S8 ve S8 Plus'ın, biri Snapdragon 835 işlemciyi, diğeri ise Exynos 8895 işlemciyi kullanan iki farklı modeli bulunuyor. Daha önceki Galaxy S'lerde olduğu gibi, bu iki model arasında da küçük bazı performans farkları var. Peki bu fark, tam olarak ne kadar?
Hem Exynos 8895, hem de Snapdragon 835, Samsung'un 10nm FinFET teknolojisiyle üretiliyor, gigabit modemle ve Bluetooth 5.0 ile geliyorlar. GSMArena'nın yayınladığı hız testi sonuçları ise Exynos işlemciye sahip modelin grafik işlemcisinin (GPU) biraz daha hızlı olduğunu gösterdi. Teste göre Exynos 8895'li model, Geekbench 3'te daha iyi bir çoklu çekirdek CPU performansı sundu. Snapdragon 835'li modelin ise tek çekirdek performansı daha yüksek.
İlginç bir ayrıntı ise iki işlemcinin de tek çekirdek performansının, Galaxy S7'nin Snapdragon'lu modeline göre daha düşük olması. Genel olarak bakıldığında Exynos işlemcili sürümün çoğu yerde Snapdragon'dan yüksek puan aldığını görüyoruz.
Exynos 8895'in içindeki ARM Mali-G71 MP20 GPU da Snapdragon 835'in içindeki Adreno 540 GPU'dan daha güçlü görünüyor. Exynos model, Basemark X ve Basemark ES 3.1 Metal testlerinde de daha yüksek puanı almayı başarıyor. Tüm sonuçlar için bu sayfaya göz atabilirsiniz.
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
lansmanı yaprken hangisiyle lansman yapıyorlar sa fiyatını ona göre versinler iki ayrı işlemci gpu aynı hızı performansı veremez eş değer değil.ben alıcak olursam 835 isterim çünkü 835 göre lansman yapıldı diğeri için daha az parayla satın alma yaparım.kullanımlarda farklılık vardır sadece test olarak dğeil.