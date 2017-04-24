Exynos'lu Galaxy S8 mi Daha Hızlı Snapragon 835'li mi?

Exynos'lu Galaxy S8 mi daha hızlı, yoksa Snapragon'lu Galaxy S8 mi? Cevap bu hız testleriyle geldi!

Exynos'lu Galaxy S8 mi Daha Hızlı Snapragon'lu mu?

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

lansmanı yaprken hangisiyle lansman yapıyorlar sa fiyatını ona göre versinler iki ayrı işlemci gpu aynı hızı performansı veremez eş değer değil.ben alıcak olursam 835 isterim çünkü 835 göre lansman yapıldı diğeri için daha az parayla satın alma yaparım.kullanımlarda farklılık vardır sadece test olarak dğeil.

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