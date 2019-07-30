Facebook 5 milyar dolar ceza aldı ama
Facebook, Cambridge Analytica skandalı için 5 milyar dolar ceza aldı ama bu, firmanın servetini büyütmesini engellemedi!
- Levent Öztürk
Facebook'a FTC tarafından verilen 5 milyar dolarlık ceza tarihi olabilir ancak hemen herkes bu cezanın gelişinden haberdardı. Sosyal ağ üç ay önce yayımladığı son çeyreklik gelir raporunda, Cambridge Analytica skandalı dolayısıyla 3 milyar ile 5 milyar dolar arasında bir ceza alacağını tahmin etmekteydi
Her ne kadar FTC ceza için bu aralığın üst kısmını tercih etmiş olsa da, bu habere rağmen firmanın hisseleri yükselmeye devam etti. Ayrıca, Facebook'un ikinci çeyrek gelirini geçtiğimiz yıla göre %28 artık ile 16.9 milyar dolar olarak bildirmesinin ardından 5 milyar dolarlık cezanın temel olarak sadece bir "azarlama" olduğunun bariz olduğu da söylenebilir. Facebook kaybı neredeyse hissetmediğinden, büyük de olsa bir hükümet cezasının ne kadar işe yaradığı şüpheli.
Bu açıdan bakıldığında, SEC'in, firmanın veri riski konusunda yaptığı "yanıltıcı açıklamalar" nedeniyle kestiği 100 milyonluk ceza, neredeyse tamamen anlamsız gözüküyor. Tabi ki bir de Facebook'un yeni ortaya çıkan "hatası" bulunuyor. Görünene göre Facebook, durduracağını söylemesine rağmen 12 ortağına kullanıcı verilerine erişim sağlamaya devam etmiş.
FTC cezası için 2 milyar dolar düşüldükten sonra (firma, ceza için 3 milyar doları bir önceki çeyrekte düşürmüştü) ve 1.1 milyar dolarlık vergi ödemesi sonrasında Facebook, 2.6 milyar dolarlık net kâr bildirdi. Bu miktar bir önceki yıla göre %49 düşüş anlamına geliyor. Ancak bu cezanın bir defalık olduğu düşünülürse, durum Facebook için hiç de fena değil.
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