Facebook, "Beynimizi Okumaya" Kararlı!
Facebook, insanların beynini okuyabilmek amacıyla başlattığı projede önemli bir virajı dönmüş gibi görünüyor!
- Levent Öztürk
2017 yılında Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, F8 konferansı sahnesinde basit bir soru sormuştu: "Ya direkt olarak beyninizle yazı yazabilseydiniz?" İşte o andan itibaren Facebook, AR gözlükleri gibi güçlendirilmiş gerçeklik giyilebilirlerinde kullanabileceği bir beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) araştırmasına kaynak sağlıyordu. Görünene göre de akıl okuyan bu arayüz artık gerçekleşmeye bir adım daha yakın ve Facebook, proje hakkında ilk ciddi güncellemesini yayınladı. Araştırmacılar "küçük kelime ve kelime kalıplarını, gerçek zamanlı olarak eylemlere sırasında çözebiliyorlar."
Nature Communications dergisinde yayımlanan bu başarı, beyin hasarı geçirmiş olan katılımcıların düşüncelerini okumayı başaran bir algoritma aracılığıyla gerçekleşti. Proje 2017 yılında ilk duyurulduğunda da hedef, "sessiz konuşmayı çözmek" idi.
Facebook Reality Labs tarafından desteklenen bu deneyde Kaliforniya Üniversitesi bilim insanları, üç epilepsi hastasının beynine elektrot takma izni aldılar.
Katılımcılara sesli cevap vermeleri istenen sorular soruldu. Bu cevaplar, beynin anlama ve konuşma ile ilgili parçalarındaki eylem ve desenleri gerçek zamanlı olarak belirlemeye yardımcı olmak için kullanıldı. Araştırmacıların söylediğine göre elektrotlardan okunan veriler %61 oranı ile doğruydu ve bu da konuşmayı "interaktif, sohbet ortamında" çözmenin ve beyin travması geçiren kişilerin iletişimine yardımcı olmanın mümkün olduğunu gösterdi.
Ancak Facebook, 10 yıl da sürse araştırma gelişiminin "1000 kelime hafızası ile dakikada 100 kelime çözme gerçek zamanlı hızına ve kelime hatasının %17'den aşağı olduğu zamana" kadar sabretmeyi planlıyor.
Bu arada firma, beyindeki oksijen seviyelerini takip eden "tüketici seviyesinde parçalardan üretilmiş taşınabilir, giyilebilir bir cihaz" üzerinde de çalışıyor. Sosyal medya devi bu cihazın, bir ameliyat gerektirmeden insanların beynini okuyacak bir BCI için muhtemel bir yol olabileceğini düşünüyor.
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