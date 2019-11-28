Facebook'tan Bir Büyük Satın Alma Daha!

Facebook bir oyun stüdyosunu daha satın aldı. Bu sefer söz konusu olan stüdyo, beğenilen sanal gerçeklik oyunu Beat Saber'ın geliştiricisi Beat Games. Facebook'un söylediğine göre Prag merkezli stüdyo, Beat Saber'ı geliştirmeye devam edecek ancak artık Oculus Studios bayrağı altında olacak.
Stüdyonun tek VR hiti olan Beat Saber, oyuncuların ışın kılıcı kullanarak müziğin melodisi ile renkli blokları kestikleri bir ritim oyunu. Oyun, bu yıl Mart ayında bir milyon kopya satışı sınırını aşmayı başardı ve PlayStation 4 VR'ın yanı sıra SteamVR ve Oculus başlıklarında mevcut. Facebook, şu anda desteklenen platformların tamamının güncelleme ve yeni içerik almaya devam edeceğini söylüyor.
Artık Beat Games'in de Facebook'un devasa çatısı altına girmesi ve çok daha fazla kaynağa sahip olması ile beraber, resmi şarkı seçenekleri göreceğimizi tahmin edebiliriz.
Ayrıca görünene göre Facebook'un tek VR stüdyo alımı bu olmayacak. Sosyal ağın içerik yöneticisi Mike Verdu, "bunun sadece başlangıç" olduğunu söyleyerek VR hızını arttırmanın yollarını aradıklarını belirtti. Buna ek olarak, önümüzdeki yılın "harika bir VR oyun yayımları ve duyuruları yılı" olacağını söyledi.
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