Facebook'tan Can Sıkan İşlevi Düzelten İşlev

Facebook, zaman zaman kullanıcılarının can sıkan "uyarı noktalarını" kaldırmaya izin veren yeni işlevini iOS'ta kullanıma sundu!

Facebook'tan Can Sıkan İşlevi Düzelten İşlev

Facebook, kısayol çubuğunu düzenlemenize ve uygulamada görünen kırmızı uyarı noktalarını ortadan kaldırmanıza yarayacak yeni bir işlevi ortaya çıkardı.

Yeni işlev, rastgele olarak uyarı noktalarıyla karşılaştığını ve bu noktaların çoğu zaman bir işe yaramadığını düşünen kullanıcıların işine yarayacak. Yeni Shortcut Bar Settings işlevi, şu an iOS kullanıcılarına sunuluyor. İşlev, sadece uyarı noktalarını değil, uygulamanın altındaki kısayol çubuğunda görünen simgeleri de kontrol etmenize izin veriyor. Böylelikle Facebook'un sadece birkaç işlevini kullanmakla yetinenler, bu alanı kişiselleştirebiliyorlar.

Yeni seçeneklere ulaşmak için kısayol çubuğundaki düğmelerden birine üstüne dokunup, basılı tutmanız gerekiyor. Bunun ardından uyarı noktalarını devre dışı bırakmanıza, dokunduğunuz simgeyi gizlemenize izin veren seçenekler karşınıza geliyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Take-Two, Yeni Oyunu İle "Geçmişe Dönüş Yapacak"
The Batman Filminde Müthiş Kadro!
Red Dead Redemption 2, PC Performansı Nasıl?
WhatsApp'ın Kurucusu, Facebook'u Bırakın Diyor
Özel Avantajlar Dünyası: "LG Club+" Başladı!

 

 