Facebook'tan Can Sıkan İşlevi Düzelten İşlev

Facebook, kısayol çubuğunu düzenlemenize ve uygulamada görünen kırmızı uyarı noktalarını ortadan kaldırmanıza yarayacak yeni bir işlevi ortaya çıkardı.
Yeni işlev, rastgele olarak uyarı noktalarıyla karşılaştığını ve bu noktaların çoğu zaman bir işe yaramadığını düşünen kullanıcıların işine yarayacak. Yeni Shortcut Bar Settings işlevi, şu an iOS kullanıcılarına sunuluyor. İşlev, sadece uyarı noktalarını değil, uygulamanın altındaki kısayol çubuğunda görünen simgeleri de kontrol etmenize izin veriyor. Böylelikle Facebook'un sadece birkaç işlevini kullanmakla yetinenler, bu alanı kişiselleştirebiliyorlar.
Yeni seçeneklere ulaşmak için kısayol çubuğundaki düğmelerden birine üstüne dokunup, basılı tutmanız gerekiyor. Bunun ardından uyarı noktalarını devre dışı bırakmanıza, dokunduğunuz simgeyi gizlemenize izin veren seçenekler karşınıza geliyor.
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