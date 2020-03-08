Facebook'tan Corona Virüsüne Karşı Büyük Hamle

Facebook, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Corona Virüsü salgını hakkında kullanıcıların bilgilendirilmesi için sosyal medya platformunda bedava reklam alanı sağlamaya karar verdi. Platform üzerinde kısa süre önce yayınlanan bir yazıda CEO Mark Zuckerberg, firmanın WHO'ya salgın ile ilgili bilgileri Facebook kullanıcılarına ulaştırması için "ihtiyacı olduğu kadar bedava reklam alanı" sağlayacaklarını söyledi.
Ayrıca Facebook, Hastalık Kontrolü ve Önlenmesi için Merkezler (CDC), UNICEF ve ulusal sağlık bakanlıkları ile beraber çalışan diğer kuruluşlara da virüs hakkında zamanında ve doğru bilgi sunmaları için milyonlarca dolarlık "reklam kredisi" sağlıyor.
Artık kullanıcılar, Facebook üzerinde Corana virüsü ile ilgili arama yaptıklarında, en son bilgi için kendilerini yerel sağlık yetkililerine veya WHO'ya yönlendiren bir açılır pencere ile karşılaşacaklar. WHO'nun kişiden-kişiye bulaşma bildirdiği ülkelerde yaşayan kullanıcılar için ayrıca bu bilgi de ana sayfalarında gösterilecek.
Google'ın yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek için Play Store üzerinde Corona virüsünü temel alan uygulamalarını gizlemeye başlaması gibi, Facebook da insanların dolandırıcılık veya diğer yanlış bilgiler ile ana sayfalarında karşılaşmamaları için elinden geleni yapıyor. Zuckerberg'in söylediğine göre Facebook, lider küresel sağlık kuruluşları tarafından işaretlenen yanlış iddialar ve komplo teorilerini kaldırıyor. Ayrıca durumdan faydalanmaya çalışan kişilerin reklamları kullanmaları da engelleniyor.
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