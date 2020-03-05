Google Play Store, Corona Virüsünü "Saklıyor"

Görünene göre Google, Corona virüsü ile ilgili uygulamaları Google Play Store üzerinde gizlemiş durumda. 9to5Google tarafından bildirilene göre bu değişiklik muhtemelen virüs hakkında yanlış bilgilerin yayılmasını engellemeyi amaçlıyor. Bu yazı yazıldığı sırada "coronavirus", "corona virüsü" ve "Covid-19" aramaları herhangi bir sonuç göstermiyordu. Kısa bir süre öncesine kadar bu kelimeler beklenildiği gibi sonuç getiriyorlardı ve "covid" araması da bu terimleri içeren düzinelerce uygulama buluyor.
Kendinizi virüsten nasıl koruyabileceğiniz hakkında bazı uygulamalar iyi veya yardımcı rehberler olsalar da, bu uygulamaların aynı zamanda yardımcı olmayacak yanlış bilgiler yaymak için kullanılması ve hatta direkt olarak zararlı olması da mümkün. Bunun yanı ısıra, krizden gelir sağlamaya çalışan etik olmayan geliştiricilerin neredeyse hiçbir bilgi içermeyen basit uygulamalar yayınlamaları ve bunları temel olarak reklam kaynağı olarak kullanmaları veya endişeli kullanıcıları ücretli özellikler almaya itmeleri mümkün.
Tabii ki virüs hakkında yanlış bilginin yayılmasını engellemeye çalışan tek firma Google değil.
Pinterest geçtiğimiz yıl kullanıcıların aşılar ve kanser hakkında bilgi aramalarına müdahale ederek, sadece saygın tıbbi yayınlardan bilgileri göstermeye karar vermişti. Şimdi de Corona virüsü için aynı yaklaşım uygulanıyor ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından hazırlanan bir grup bilgi kartı gösteriliyor. Yanlış iddialar ve komplo teorileri hızlı bir şekilde platformdan kaldırılıyor ve "mucize ilaçlar" veya benzerleri ile durumdan faydalanmaya çalışan kişilerin hesapları engelleniyor.
Twitter ise içeriği engellemeye kadar ileri gitmiş değil ve virüs hakkında yapılan aramalar, aralarında bir parça lastik ve tuvalet kağıdı kullanarak "etkili" bir yüz maskesinin nasıl yapılacağını anlatan bir video da bulunan pek çok farklı yanlış bilgiyi ortaya çıkarıyor.
Bazı bölgelerde bu yanlış bilgilerin önünde ise "gerçekleri bilin" başlığı ile doğrulanmış yerel sağlık sağlayıcısına bir bağlantı paylaşılıyor. Ancak Twitter'ın da önümüzdeki gün ve haftalarda Google ve Facebook'un izinden giderek önlem alması sürpriz olmayacaktır.
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