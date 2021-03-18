Facebook'un "COVID-19 Aşı-Kararsızlığı" Raporunda Şaşırtıcı Veriler

Facebook, ilkelerini ihlal etmediği için silinmeyen ama "aşı-kararsızlığı" yaratan yayınların raporunu hazırladı. Buna göre "aşı-kararsız" yayınlar, çok küçük bir kullanıcı grubundan geliyor.

  • Levent Öztürk
Facebook'un "aşı-kararsızlığı" raporu yayımlandı

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Facebook'un "COVID-19 Aşı-Kararsızlığı" Raporunda Şaşırtıcı Veriler

 

 