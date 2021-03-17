Hacker Savaşı Başladı: Hacker'lar, Hacker'ların Bilgilerini Satıyor!

Şu anda kapatılmış olan yasadışı çevrimiçi hack hizmeti WeLeakInfo kullanıcıları, kısa bir süre sonra kendilerini yasalarla veya hatta diğer bilgisayar korsanlarıyla mücadele ederken bulabilir, çünkü popüler bir bilgisayar korsanlığı forumundaki bir kullanıcı 24.000'den fazla WeLeakInfo müşterisiyle ilgili son derece hassas bilgiler içeren bir veritabanını satıyor.
Geçen yılın Ocak ayında FBI tarafından kapatılmadan önce WeLeakInfo, 10.000'den fazla veri ihlalinden toplanan ve çalınan bilgilere erişim satan bir web sitesiydi. Site toplamda 12 milyar isim, kullanıcı adı, e-posta adresi ve çevrimiçi hesap şifresi içeriyordu. Yani bir nevi, kendi yöntemlerinin kurbanı olmuş durumdalar.
CyberNews tarafından bildirildiği üzere, forum kullanıcısı şimdi Stripe kullanarak yasa dışı alımlarını yapan eski WeLeakInfo müşterilerinin oldukça hassas bilgilerini içeren bir ZIP arşivi satıyor. Satışa sunulan veriler, tam adları, IP adresleri, adresleri, kısmi kredi kartı verilerini, işlem tarihleri, Stripe referans numaraları ve telefon numaraları içeriyor. Ancak, PayPal veya Bitcoin kullanarak WeLeakInfo'dan alışveriş yapan müşteriler, bilgileri sızıntıya dahil edilmediğinden forum kullanıcısına göre "her şey yolunda".
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