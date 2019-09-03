Facebook da Beğenileri Gizlemeye Hazırlanıyor!
Instagram'ın bir süre önce test etmeye başladığı ve farklı tepkiler aldığı teni özelliği, görünüşe göre FacebooK'a da geliyor!
Instagram, bir süre önce, gönderilerdeki beğenileri ve beğeni sayısını gizlemeye başlayacağını duyurmuştu ve seçili pazarlarda bunu test etmeye başlamıştı. Bunun arkasındaki en büyük sebep, insanların beğeni sayısından çok fotoğraf ve resimlere ilgi göstermesinin istenmesi idi. Ayrıca Instagram, bazı hesapların sahte beğeniler ile desteklenmesinin önüne geçmek de istiyor.
Görünene göre artık ana firma olan Facebook da aynı yolu takip edecek: Beğeniler ve beğeni sayıları, Facebook'ta da gizlenecek.
Uygulamaları inceleyerek henüz yayımlanmamış özellikleri ortaya çıkarması ile ünlü bir kişi olan Jane Manchun Wong tarafından fark edildiği üzere Facebook, Android uygulamasında gizleme kararını test etmeye başladı bile. Beğenme / tepki sayacı, yayıncı hariç herkes için kaldırılıyor, Yani Instagram'daki uygulama aynı şekilde Facebook'a da geliyor.
Sahte profiller ve inorganik etkileşim ile mücadele etmenin yanı sıra bu özellik dijital sağlık çabalarının da bir parçası olacak. Yapılan araştırmalar, sosyal medya etkileşiminin ve popülerliğinin mental sağlığa bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Beğeni/tepki sayılarının gözükmemesi de daha gerçek etkileşimler sağlayabilir.
Her ne kadar Instagram için bu testin varlığını doğrulamış olsa da, Facebook için bir doğrulama ya da açıklama söz konusu değil. Sosyal ağ devinin bu özelliği ne zaman doğrulayacağını veya ne zaman devreye sokacağını ise zaman gösterecek.
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