Facebook da Sesinizi Dinlemiş!
Facebook, "Biz de sizi dinliyorduk ama bir haftadır dinlemiyoruz" sözleriyle yeni bir gizlilik skandalının kapısını aralayacak gibi görünüyor!
Microsoft, Google, Apple ve Amazon, geçtiğimiz günlerde sizi dinlediklerini itiraf etmişlerdi. Bazen akıllı hoparlörünüz, bazen dijital asistanınız, bazen ise Skype üzerinden yapılan dinlemelere sürpriz olmayan bir biçimde Facebook da katıldı.
Bloomberg'in raporuna göre Facebook, "ses geliştirme sistemlerinin isabetini geliştirmek için" sesli sohbetleri dinleyebiliyor. Rapor, Facebook'un kendi çalıştığı firmaların bile bu işi etik bulmadığının altını çiziyor. Bunun nedeni seslerin rastgele olması ve üçüncü partilerin bu seslere ulaşabileceğini kullanıcının bilmemesi.
Firmanın veri kullanım ilkelerinde "içerik ve iletişimin otomatik olarak işlenmesinden" bahsedilse de, ses içeriğinin insanlar tarafından incelendiğinden bahsedilmiyor. Facebook ise sadece programa dahil olmayı kabul eden kullanıcıların seslerinin incelendiği konusunda ısrarlı. Firma, bunu yapmayı bir hafta önce durdurduğunu da söylüyor.
Facebook'un masum rolünü oynamasına kanacak kimse kaldı mı bilmiyoruz, ancak bu gelişmeyle birlikte Facebook, zaten kabarık olan gizlilik skandalları dosyasına yeni bir tartışma daha eklemiş olacak. Sosyal dev son olarak FTC tarafından 5 milyar dolarlık bir cezaya çarptırılmıştı.
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