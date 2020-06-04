Facebook'ta Eski Gönderileri Silmek, Artık Daha Kolay

Facebook'u yıllardır kullananların geçmişe dönüp, bazı gönderilerinden dolayı pişman olmaları veya bu gönderilerin kendisini artık temsil etmediğini düşünmeleri sıkça rastlanabilen bir durum. Facebook, bunun için geçmişteki etkinliğinizi düzenlemeyi kolaylaştırıyor.
Etkinliği Yönet adlı yeni işlev, kendi profilinizi açtığınızda görünüyor ve gönderilerinizi tarih, etiketlenen kişiler gibi kriterleri kullanarak filtrelemenize izin veriyor. Filtrelere ek olarak gönderiler, daha az yer kaplayacak bir biçimde gösteriliyor, böylece geçmişinizde daha kolay dolaşabiliyorsunuz.
Geçmişteki gönderileri arşivleyip gizleyebiliyor veya çöp kutusuna taşıyabiliyorsunuz. İkincisini yapmanız durumda gönderiler, 30 gün boyunca saklanıyor ve ardından tamamen siliniyor. Arşiv ve Çöp Kutusu bölümlerine etkinlik yönetimi sayfasından ulaşılabiliyor. Sildiğiniz gönderileri dilerseniz 30 gün beklemeden tamamen silebiliyorsunuz. Tüm bu işlemleri topluca yapabiliyorsunuz.
Yeni Etkinliği Yönet işlevi ilk olarak Facebook'un mobil uygulamalarında görünecek. İşlev, zaman içerisinde masaüstüne ve Facebook Lite'a da gelecek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın