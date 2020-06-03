Koronavirüs'e Karşı İlginç Çözüm: İnsan Garson yerine Robot Garsonlar

Hollanda'da bir restoran, Koronavirüs salgınına karşı ilginç bir önlemle kapılarını açtı: İnsan garsonların yerine robot garsonlar çalışacak.

03 Haziran 2020 00:02