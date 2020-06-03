Koronavirüs'e Karşı İlginç Çözüm: İnsan Garson yerine Robot Garsonlar

Hollanda'da bir restoran, Koronavirüs salgınına karşı ilginç bir önlemle kapılarını açtı: İnsan garsonların yerine robot garsonlar çalışacak.

Koronavirüs'e ilginç çözüm: Robot garsonlar
Royal Palace Renesse/Instagram

Hollanda'daki bir restoran, Koronavirüs salgını sırasında insan-insana teması azaltmak için kullanacağı yeni robot garsonlarını tanıttı. Associated Press'in söylediğine göre Renesse kasabasındaki Royal Palace restoranındaki kırmızı ve beyaz robotlar, müşterileri karşılayacak, yiyecek dağıtımını yapacak ve bulaşıkları masalardan toplayacak. Henüz isimlendirilmemiş robotlar, "merhaba ve hoş geldiniz" diyorlar ve küçük boyunluklar takıyorlar.

Royal Palace'ın sahibi olan aileden Leah Hu, robotların kendilerine yardımcı olduğunu belirtiyor: "Robotlar bize yardımcı oluyorlar. Ama biz de ortadan kaybolmuyoruz. Biz halen buradayız. Bu endüstride her zaman insanlara ihtiyaç duyulacak."

Hollanda'daki restoranlar salgın döneminde aylarca kapalı kaldı ve şu anda pek çoğu, içeri alınacak kişi sayısına yapılan sınırlamalar ile tekrar açılmaya başlıyor. Robot garsonlar da, yemek dağıtımı ve masayı toplama konularında, Koronavirüs'ü kapamayacakları için yardımcı olacaktır. Ancak bebek sandalyesini getirme gibi konularda müşterilere yardımcı olamayacakları da kesin.

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