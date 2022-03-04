Facebook, "Facebook İçinde Facebook" Çabası Campus'u Rafa Kaldırdı!

Facebook'un üniversiteler / kolejler için geliştirdiği ve pek çok kişi tarafından "Facebook içinde Facebook" olarak tanımlanan özel sürümü Campus, sadece 2 yılın ardından yolun sonuna geldi!

  • Levent Öztürk
Facebook Campus için yolun sonu!

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