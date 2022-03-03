Anonymous, Rusya Uzay Ajansı Roscosmos'u Vurduğunu İddia Ediyor!

İngiliz haber kaynağı Metro'ya göre, hacker grubu Anonymous, Rus Uzay Ajansı'nın Kontrol Merkezi olan Roscosmos'u çalışamaz hale getirdiğini iddia etti. Bu iddia, Rusya'nın "kendi Casus Uyduları üzerinde kontrolü" olmadığı sonucunu doğurması açısından önemli.
İddia, Anonymous'a bağlı Network Battalion 65 veya NB65 tarafından yayınlanan bir tweet aracılığıyla yapıldı. Grup, Roscosmos'un uydu görüntüleme ve araç izleme sistemi ile ilgili gizli dosyaları indirip sildiklerini söyledi.
Ancak Rus Uzay Ajansı Genel Müdürü Dmitry Olegovich Rogozin, "uzay faaliyet kontrol merkezlerinin tümü normal şekilde çalışıyor" diyerek iddianın gerçeklikle hiçbir ilgisi olmadığını iddia etti. Ayrıca hack grubunu "dolandırıcılar, küçük dolandırıcılar" olarak tanımladı. Son olarak, uydularının herhangi bir şekilde hack'lenmesinin savaş için bir gerekçe olarak görüleceğini söyledi.
Metro, ESET'te Küresel Siber Güvenlik Danışmanı Jake Moore'un Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaynaklanan siber savaşla ilgili yorumunu paylaştı: "Bu siber savaşın her iki tarafını da asla küçümseyemeyiz. Bu, bayrağı ele geçirmek açısından büyük bir yenilgi olacak olsa da, bu kolay bir iş olmayacak ve muhtemelen Anonymous dahil olduklarını söylediğinden beri geçen birkaç günden daha uzun sürecektir. Ancak, sosyal medyada yanlış bilginin yayılmasıyla ilgili de bir savaş var ve bu, her iki tarafta da güveni azaltmak veya takipçi toplamak için işe yarayabilir. Çoğu zaman sözü yaymak, sözü edilen operasyonu başarmaktan daha güçlüdür."
Konunun gizli doğası göz önüne alındığında, Anonymous'un iddialarının doğruluğunu tespit etmek zor.
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