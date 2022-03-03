Anonymous, Rusya Uzay Ajansı Roscosmos'u Vurduğunu İddia Ediyor!

Hacker grubu Anonymous, Rus uzay ajansı Roscosmos'u çalışamaz hale getirdiğini iddia etti. Rusya'dan gelen yanıt ise oldukça sertti...

  • Levent Öztürk
Anonymous, Roscosmos'u Vurduğunu İddia Ediyor!

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