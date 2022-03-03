Netflix'in Yeni Satın Alımı, Oyun İşini Ne Kadar Ciddiye Aldığını Kanıtladı

Netflix, yaptığı duyuruda, Stranger Things'e dayalı bir RPG geliştirmiş olan Fin mobil oyun geliştiricisi Next Games'i satın alacağını bildirdi. Yaz mevsimine kadar tüm evrak işlerinin tamamlanması ile anlaşma, Netflix'e yaklaşık 72 milyon dolara mal olacak. Next Games, TV bağlantılı oyun pazarında çok fazla deneyime sahip ve daha önce de (ünlü) zombi dizisiyle senkronize olarak güncellenen The Walking Dead: Our World'ü geliştirmişti.
Netflix Oyunlar Başkan Yardımcısı Michael Verdu'nun açıkladığı üzere, Next Games bir "çekirdek stüdyo" olacak ve "dahili oyun stüdyosu yeteneklerini genişletecek". Bu, Netflix'in, prestijli dizilerin ötesinde kullanıcılara neler sunabileceğini genişletme stratejisiyle oldukça uyumlu gözüküyor. Şimdiye kadar sunulan Stranger Things ve The Dark Crystal: Age of Resistance oyunlarının yanı sıra Netflix, Arcanium: Rise of Akhan ve Krispee Street adlı Hearthstone benzeri bir kart savaş oyununu da piyasaya sürdü.
Bandersnatch ve yakın zamanda piyasaya sürülen Cat Burglar gibi "etkileşimli kurgu" projelerini de unutmamakta fayda var...
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