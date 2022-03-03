Netflix'in Yeni Satın Alımı, Oyun İşini Ne Kadar Ciddiye Aldığını Kanıtladı

Netflix'in önemli bir oyun stüdyosunu satın aldığı açıklandı. Bu hamle ile birlikte, Netflix'in oyun işini ne kadar ciddiye aldığı da bir kez daha ortaya çıktı.