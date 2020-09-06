Facebook'tan Fotoğraflarınızı ve Videolarınızı Dropbox'a Aktarmanız Mümkün

Facebook, Dropbox'taki depolama uzmanlarıyla ortak çalışması sayesinde verilerinizi platformun dışına taşımayı kolaylaştırmaya başlıyor. Şu an kullanılabilen hizmet, Facebook'taki fotoğraflarınızı ve videolarınızı birkaç tıklamayla Dropbox'a kopyalamanıza izin veriyor.
Hizmetten faydalanabilmek için Facebook hesabınızı Dropbox hesabınıza bağlamanız gerekiyor. Bunun için "Facebook Bilgileriniz" menüsünü açıp, "Fotoğraf ve videolarınızın bir kopyasını aktarın" seçeneğine tıklamanız gerekli. Bunu yapıp parolanızı girdikten sonra dosyalar, arka planda aktarılıyorlar. Fotoğraflar, Dropbox'ta "Photo Transfer" klasöründe, albüme göre gruplanmış olarak görünüyorlar.
Dropbox, fotoğraf ve videoların varsayılan olarak paylaşılmadığını, ancak dilerseniz paylaşabileceğinizi veya gizli tutabileceğinizi söylüyor.
Yeni işlevin, verilerinin bir siteye sıkışıp kalmasından rahatsızlık duyanlara bir miktar hareket alanı sağlaması bizce olumlu bir gelişme. Facebook, 2010'dan bu yana siteyle paylaştığınız bilgileri indirme işlevini sunuyor. 018'de ise sosyal dev, Google, Microsoft ve Twitter ile farklı hizmetlerdeki verilerinize tek bir yerden ulaşmanızı sağlayacak bir yol geliştirmek üzere Data Transfer Project'e katılmıştı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın