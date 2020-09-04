Araştırmacılar Megalodon köpek balığının gerçek boyutlarını ortaya çıkardı!

23 milyon ile 3 milyon yıl önceki dönemde yaşadığı düşünülen Megalodon köpek balığının gerçek boyutları ortaya çıktı. Araştırmacılar, dev köpek balığının sadece sırt yüzgecinin insan boyutunda olduğunu açıkladı.