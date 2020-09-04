Araştırmacılar Megalodon köpek balığının gerçek boyutlarını ortaya çıkardı!

İngiltere Bristol Üniversitesi ve Swansea Üniveristesi'nden araştırmacılar, megalodon köpek balığı ile ilgili araştırma sonuçlarını duyurdu. Miyosen ve Pliyosen dönemlerinde yaşadığı düşünülen megalodon köpek balığının boyutu bu araştırma ile ilk kez ortaya çıkmış oldu.
Büyük Balinalarla Beslenen Yalnız Bir Köpek Balığı
Megalodon köpek balığının fosilleri Büyük Okyanus'ta ve Atlas Okyanusu'nda bulundu. Yalnız yaşadığı ve su yüzeyine çıkan büyük balinalarla beslendiği bilinen köpek balığı heybetli görüntüsü ile Hollywood filmlerine sık sık konu olmuştu.
Sadece Yüzgeçleri İnsan Boyutunda
Megalodon oldukça dev bir köpek balığı. Araştırma sonuçları Megalodon köpek balığının sadece yüzgeçlerinin yetişkin bir insan boyutunda olduğunu gösterdi.
Megalodon Köpek Balığının Boyutları
Araştırmacılar, megalodonun toplam boyutunu bulmak için günümüzde yaşayan akrabalarıyla çeşitli karşılaştırmalar yaptı. Sonuçlara göre;
- 16 metrelik bir megalodon yaklaşık 4,65 metre uzunluğunda bir kafaya sahip,
- 1,62 metre boyunda bir sırt yüzgeci var,
- 3,85 metre uzunluğunda bir kuyruğa sahip.
"Sahip Olduğumuz Tek Şey İzole Edilmiş Dişler"
Bristol Üniversitesi'nden paleobiyoloji alanında yüksek lisans derecesi olan Jack Cooper, çalışmayı "rüya projesi" olarak nitelendirerek, "Köpek balıklarına her zaman hayran oldum. Lisans öğrencisiyken, Güney Afrika'da büyük beyazlarla çalıştım ve elbette aralarına çelik bir kafesle korunarak daldım. İşte bu tehlike duygusu, aynı zamanda köpekbalıklarının çok güzel ve iyi adapte olmuş hayvanlar olması, onları incelemeyi çok çekici kılıyor. Megalodon, bana altı yaşındayken paleontoloji peşinde koşmam için ilham veren hayvandı, onu incelediğim için çok mutluyum. Bu benim hayalimdeki projeydi. Ancak, sahip olduğumuz tek şeyin çok sayıda izole edilmiş diş olduğunu düşünürsek hayvanla ilgili hala pek çok araştırmaya ihtiyacımız olduğunu düşünebilirsiniz" dedi.
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