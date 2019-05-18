Facebook, Haber Akışını Yine Değiştiriyor

Facebook, haber akışını daha ilgi çekici hale getirmek için yine bir değişikliğe gidiyor!

Facebook, Haber Akışını Yine Değiştiriyor

Facebook, haber akışında yine değişiklik yapıyor. Firma Perşembe günü yaptığı duyuruda artık en yakın arkadaşlarınıza öncelik vereceğini ve sizinle en ilgili olduğunu düşündüğü bağlantıları öne çıkaracağını söyledi.

Değişiklikler, Facebook'un geçen sene başlayan anketlerinin sonuçlarını temel alıyor. Yenilikler kademeli olarak kullanıma sunulacağından değişiklikleri hemen fark etmeyebilirsiniz.

Facebook'un araştırmasına göre kullanıcıların hangi gönderiler için zaman harcadığı, kullanıcıya göre değişiklik gösteriyor. Yenilikler, sadece belirli kişilerin gönderilerini göreceğiniz anlamına gelmiyor. Sadece yakın ilişkiniz olan arkadaşlarınızın gönderilerini yukarıda görme ihtimaliniz artacak.

Haber akışında görünen bağlantıların türü de Nisan'da yapılan bir anketle değişti. Ankette kullanıcılara hangi tür bağlantıları en uygun buldukları sorulmuştu. Facebook, verilen cevaplardan yola çıkarak en uygun bağlantıların sinyallerini belirleyebildiğini söylüyor. Bu faktörler bir araya getirilerek, değerli bulabileceğiniz bağlantılar gösterilecek.

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