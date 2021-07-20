Facebook'tan "İnsanları Öldürüyorlar" Suçlamasına Cevap Geldi!

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde Facebook'u ve diğer büyük sosyal medya platformlarını sert sözlerle eleştirmişti. Bir NBC News muhabiri Başkan'a COVID-19 ve aşılarıyla ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını sorduğunda Biden bu tür sosyal medya siteleri için "insanları öldürüyorlar" demişti.
Facebook, bu açıklamalara açıkça itiraz etti ve bir şirket sözcüsü, "Gerçeklerle desteklenmeyen suçlamalarla dikkatimizi dağıtmayacağız" diyerek yanıt verdi. Sosyal medya devi, bu açıklamanın hemen ardından yanlış bilgilendirmeyle mücadeledeki aktif rolünü ve COVID-19 ile mücadelede dahil olduğu genel katılımı anlatan bir blog yazısı yayınladı.
Facebook'un yardım etmek için atıldığını söylediği adımlar şunlar:
- Pandemi başladığından bu yana, 2 milyardan fazla insan Facebook'ta COVID-19 ve aşılar hakkında güvenilir bilgileri görüntüledi. Buna, COVID-19 aşısını nerede olacağını öğrenen ve aşı bulucu uygulamayı kullanarak randevu alan 3,3 milyondan fazla Amerikalı da dahil.
- Facebook'taki Amerikalı kullanıcıların yüzde 50'sinden fazlası, COVID-19 aşısı olan birilerini gördü. Arkadaşlarının aşı olduğunu görmek, aşıya karşı var olması muhtemel olan önyargıları dağıtıyor.
- Herkesi arkadaşlarına aşı olduklarını göstermek için bu araçları kullanmaya teşvik etmeye devam ediyoruz. Tereddüt edenler için aşı olmuş bir arkadaştan haber almak kuşkusuz büyük bir şirketten veya büyük bir şirketten haber almaktan daha etkilidir.
- Salgının başlangıcından bu yana 18 milyondan fazla COVID-19 yanlış bilgi örneğini kaldırdık.
Facebook, Carnegie Mellon ve Maryland Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği araştırmalarda, tüm bu çalışmaların insanları aşı olmaya teşvik ettiğini ve Facebook kullanıcılarının yüzde 85'inden fazlasının aşı yanlısı olduğunu belirlediğinin de altını çizdi.
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