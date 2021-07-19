Joe Biden'dan, Facebook Gibi Platformlara "İnsanları Öldürüyorlar" Çıkışı

ABD'de gündemde, COVID-19 ve aşı tartışmalarının sosyal medya platformları ile insanları yanlış bilgilendirdiği varken, Biden'dan önemli bir çıkış geldi: İnsanları öldürüyorlar!"