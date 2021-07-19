Joe Biden'dan, Facebook Gibi Platformlara "İnsanları Öldürüyorlar" Çıkışı

ABD'de gündemde, COVID-19 ve aşı tartışmalarının sosyal medya platformları ile insanları yanlış bilgilendirdiği varken, Biden'dan önemli bir çıkış geldi: İnsanları öldürüyorlar!"

  • Ercan Uğurlu
Joe Biden: "Facebook, insanları öldürüyor"

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 23 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda drone, kulaklık ve akıllı bileklik sürprizi!
A101 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı bilgisayar ürünleri
BİM 16 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda taşınabilir şarj aleti sürprizi!
Yuvam Dünya "İklim Dostu Yaşam Rehberi"ni Yayımladı

Günün En çok Okunanları
Joe Biden'dan, Facebook Gibi Platformlara "İnsanları Öldürüyorlar" Çıkışı
Hakman'dan Bayrama Özel Seçenekler
Aston Martin Valhalla Tanıtıldı: Süper Otomobilin Özellikleri de Süper!
Razer, Bugüne Kadarki En Güçlü Laptop'ı Blade 17'yi Duyurdu
Yerli otomobil TOGG'dan ilk gövde fotoğrafları paylaşıldı

 

 