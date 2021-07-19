Joe Biden'dan, Facebook Gibi Platformlara "İnsanları Öldürüyorlar" Çıkışı

Joe Biden, Facebook ve diğer sosyal medya platformlarında COVID-19 hakkında verilen yanlış bilgilerin "insanları öldürdüğünü" söyledi. Biden, bu yorumların yayılmasına göz yumduğu için Facebook'un da sorumlu olduğunu belirtiyor.
Şu sıralar zbasınının ve hükümetinin gündeminde sosyal medya kanallarında tartışılan COVID-19 ve aşı konuları var. Geçtiğimiz günlerde ABD'li cerrah General Dr. Vivek Murthy, sosyal medya kanallarında COVID-19, aşılanma ve sağlıkla ilgili yapılan her tür mesajın çok hızlı yayıldığı ve bunların neticesinde de insanların yanlış bilgilendirilebileceği ve yönlendirilebileceği konusunda ciddi bir uyarıda bulunmuştu. Bu tip toplumsal konuların çok hassas olduğu ve bunun yanlış ve kontrolsüz yayılması konusunda ise ciddi rahatsızlık duyduğunu açıklayan Murthy, bunu "acil bir tehdit" olarak vurguluyor. Yayınlanan raporda, bu tip sosyal medya kanallarının algoritmalarının bahsi geçen haberi gören bir kişiye, ilişkili başka bir haber gösterme olasılığının da çok yüksek olduğunun altı çizilirken, bu şekilde yayılan haberlerin insanların yanlış yönlendirilmesine yol açabileceği ifade ediliyor.
Bu konu hakkında fikirleri sorulan ABD Başkanı Joe Biden ise, konuya ilişkin düşüncesini net bir şekilde ifade etmiş: "İnsanları öldürüyorlar!"
Bunun üzerine Facebook'tan da bir açıklama geldi. Bu tip konuların sadece Facebook'a özel olmadığını, tüm internet mecrasında bulunabildiğini ifade eden Facebook sözcüsü, ayrıca 3.3 milyondan fazla Amerikalı'nın aşının bulunma amacını ve aşının ne kadar önemli olduğu konusunda bilgilendirildiğini söyleyerek, platformlarının COVID-19 ile savaş konusunda destek sağladığını öne sürdü. Fakat öte yandan Facebook, ABD hükümeti ile geçmişte yaşadığı sürtüşmeden ötürü bir kez daha özel inceleme alınmış durumda. Bakalım konu nasıl sonuçlanacak.
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